Українська делегація готує основу для розмови Зеленського і Трампа: посол в США повідомила деталі
Київ • УНН
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак проведе низку зустрічей у США для підготовки розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа щодо досягнення миру. Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила про новий формат взаємодії та очікування оголошення нових постачань озброєння Україні.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак матиме низку зустрічей у США, щоб підготувати основу для розмови Президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа щодо досягнення миру. Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина у середу у соцмережах, передає УНН.
Українські делегації уже працюють в Вашингтоні над максимальною наповненістю зустрічі між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським цієї п’ятниці
Вона зазначила, що Україна та США має абсолютно новий формат взаємодії.
З її слів, триває діалог між військовими командами, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко зустрічається з фінансовими партнерами для забезпечення стійкості України, зокрема енергетичної, секретар РНБО Рустем Умєров контактує з оборонною промисловістю.
Посол наголосила, що важливо зберегти імпульс мирних зусиль під лідерством США, який дозволив врегулювати ситуацію в Газі.
Саме тому, ми готуємо бекґраунд, який покаже потенціал глобального об’єднання для завершення війни в Україні, як це окреслено президентами США та України - мир через силу. Цього тижня очікуємо на оголошення про нові постачання озброєння Україні в межах ініціативи PURL. Окрім військового співробітництва, цього тижня також йтиметься про стратегічне економічне партнерство між Україною та США. Амбіційна двостороння угода про критичні мінерали вже перейшла у фазу реалізації, з початковими проектами на стадії впровадження
Доповнення
Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з Прем'єркою України Юлією Свириденко і підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами по G7 для значного посилення тиску на росію.
Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі у п'ятницю. Як пишуть ЗМІ, вони обговорять постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та додаткових ЗРК Patriot.
Зеленський заявляв, що Україна детально готується до зустрічі з Трампом. Президент України зазначав, що важливо обговорити чутливі речі на рівні лідерів.
Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні цієї п’ятниці проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.