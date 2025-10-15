$41.610.01
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 7872 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 11193 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 28740 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 59105 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 52258 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 46953 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 79850 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 27288 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 61855 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українська делегація готує основу для розмови Зеленського і Трампа: посол в США повідомила деталі

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак проведе низку зустрічей у США для підготовки розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа щодо досягнення миру. Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила про новий формат взаємодії та очікування оголошення нових постачань озброєння Україні.

Українська делегація готує основу для розмови Зеленського і Трампа: посол в США повідомила деталі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак матиме низку зустрічей у США, щоб підготувати основу для розмови Президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа щодо досягнення миру. Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина у середу у соцмережах, передає УНН.

Українські делегації уже працюють в Вашингтоні над максимальною наповненістю зустрічі між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським цієї п’ятниці

- написала Стефанішина.

Вона зазначила, що Україна та США має абсолютно новий формат взаємодії.

З її слів, триває діалог між військовими командами, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко зустрічається з фінансовими партнерами для забезпечення стійкості України, зокрема енергетичної, секретар РНБО Рустем Умєров контактує з оборонною промисловістю.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак матиме низку зустрічей, щоб підготувати основу для розмови лідерів щодо досягнення миру

- розповіла Стефанішина.

Посол наголосила, що важливо зберегти імпульс мирних зусиль під лідерством США, який дозволив врегулювати ситуацію в Газі.

Саме тому, ми готуємо бекґраунд, який покаже потенціал глобального об’єднання для завершення війни в Україні, як це окреслено президентами США та України - мир через силу. Цього тижня очікуємо на оголошення про нові постачання озброєння Україні в межах ініціативи PURL. Окрім військового співробітництва, цього тижня також йтиметься про стратегічне економічне партнерство між Україною та США. Амбіційна двостороння угода про критичні мінерали вже перейшла у фазу реалізації, з початковими проектами на стадії впровадження

- написала Стефанішина.

Єрмак зустрівся з виробниками ППО у Вашингтоні15.10.25, 00:21 • 2660 переглядiв

Доповнення

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з Прем'єркою України Юлією Свириденко і підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами по G7 для значного посилення тиску на росію.

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі у п'ятницю. Як пишуть ЗМІ, вони обговорять постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та додаткових ЗРК Patriot.

Зеленський заявляв, що Україна детально готується до зустрічі з Трампом. Президент України зазначав, що важливо обговорити чутливі речі на рівні лідерів.

Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні цієї п’ятниці проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
