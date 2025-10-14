Міністр фінансів США зустрівся із Свириденко: наголосив на необхідності посилення тиску на рф і не тільки
Київ • УНН
Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з прем'єркою України Юлією Свириденко, підтвердивши підтримку суверенітету України. Він наголосив на важливості посилення тиску на росію з боку європейських союзників.
Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з прем'єркою України Юлією Свириденко, щоб підтвердити "непохитну підтримку США суверенітету України", передає УНН із посиланням на Мінфін США.
Деталі
Міністр Бессент підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та наголосив на відданості Сполучених Штатів забезпеченню міцного та довготривалого миру. Він подякував Свириденко за її постійну підтримку Інвестиційного фонду реконструкції США та України та відзначив важливість регулярних зустрічей між США та Україною в рамках цього життєво важливого партнерства.
Міністр Бессент також підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами G7 для значного посилення тиску на росію. Він наголосив на необхідності для європейських союзників посилити свою кампанію тиску не лише на росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину через купівлю російської нафти
Енергетика, санкції та розвиток співпраці: Свириденко заявила, що українська делегація розпочала роботу в США14.10.25, 20:59 • 1106 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський детально готується до зустрічі з Дональдом Трампом, щоб обговорити чутливі питання особисто. Серед тем – постачання Україні "Петріотів", "Томагавків" та іншої зброї, а також примус росії до миру.