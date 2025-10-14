$41.610.01
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
15:21 • 12911 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 18667 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 15435 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 27584 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 18731 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 27323 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14404 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 24519 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11912 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Міністр фінансів США зустрівся із Свириденко: наголосив на необхідності посилення тиску на рф і не тільки

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з прем'єркою України Юлією Свириденко, підтвердивши підтримку суверенітету України. Він наголосив на важливості посилення тиску на росію з боку європейських союзників.

Міністр фінансів США зустрівся із Свириденко: наголосив на необхідності посилення тиску на рф і не тільки

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з прем'єркою України Юлією Свириденко, щоб підтвердити "непохитну підтримку США суверенітету України", передає УНН із посиланням на Мінфін США.

Деталі

Міністр Бессент підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та наголосив на відданості Сполучених Штатів забезпеченню міцного та довготривалого миру. Він подякував Свириденко за її постійну підтримку Інвестиційного фонду реконструкції США та України та відзначив важливість регулярних зустрічей між США та Україною в рамках цього життєво важливого партнерства.

Міністр Бессент також підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами G7 для значного посилення тиску на росію. Він наголосив на необхідності для європейських союзників посилити свою кампанію тиску не лише на росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину через купівлю російської нафти 

- йдеться у повідомленні.

Енергетика, санкції та розвиток співпраці: Свириденко заявила, що українська делегація розпочала роботу в США14.10.25, 20:59 • 1106 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський детально готується до зустрічі з Дональдом Трампом, щоб обговорити чутливі питання особисто. Серед тем – постачання Україні "Петріотів", "Томагавків" та іншої зброї, а також примус росії до миру.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Скотт Бессент
Міністерство фінансів США
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна