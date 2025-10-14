$41.610.01
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
15:21 • 12914 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 18669 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 15437 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 27587 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 18731 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 27324 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14404 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 24521 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11912 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Министр финансов США встретился со Свириденко: отметил необходимость усиления давления на рф и не только

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, подтвердив поддержку суверенитета Украины. Он подчеркнул важность усиления давления на россию со стороны европейских союзников.

Министр финансов США встретился со Свириденко: отметил необходимость усиления давления на рф и не только

Министр финансов США Скотт Бессент встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, чтобы подтвердить "непоколебимую поддержку США суверенитета Украины", передает УНН со ссылкой на Минфин США.

Детали

Министр Бессент подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению прочного и долгосрочного мира. Он поблагодарил Свириденко за ее постоянную поддержку Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины и отметил важность регулярных встреч между США и Украиной в рамках этого жизненно важного партнерства.

Министр Бессент также подтвердил обязательство Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами G7 для значительного усиления давления на Россию. Он подчеркнул необходимость для европейских союзников усилить свою кампанию давления не только на Россию, но и на любую страну, которая финансирует российскую военную машину через покупку российской нефти 

- говорится в сообщении.

Энергетика, санкции и развитие сотрудничества: Свириденко заявила, что украинская делегация начала работу в США14.10.25, 20:59 • 1106 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подробно готовится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы обсудить чувствительные вопросы лично. Среди тем – поставки Украине "Патриотов", "Томагавков" и другого оружия, а также принуждение России к миру.

Антонина Туманова

