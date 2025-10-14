Министр финансов США встретился со Свириденко: отметил необходимость усиления давления на рф и не только
Киев • УНН
Министр финансов США Скотт Бессент встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, подтвердив поддержку суверенитета Украины. Он подчеркнул важность усиления давления на россию со стороны европейских союзников.
Министр финансов США Скотт Бессент встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, чтобы подтвердить "непоколебимую поддержку США суверенитета Украины", передает УНН со ссылкой на Минфин США.
Детали
Министр Бессент подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению прочного и долгосрочного мира. Он поблагодарил Свириденко за ее постоянную поддержку Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины и отметил важность регулярных встреч между США и Украиной в рамках этого жизненно важного партнерства.
Министр Бессент также подтвердил обязательство Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами G7 для значительного усиления давления на Россию. Он подчеркнул необходимость для европейских союзников усилить свою кампанию давления не только на Россию, но и на любую страну, которая финансирует российскую военную машину через покупку российской нефти
Энергетика, санкции и развитие сотрудничества: Свириденко заявила, что украинская делегация начала работу в США14.10.25, 20:59 • 1106 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подробно готовится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы обсудить чувствительные вопросы лично. Среди тем – поставки Украине "Патриотов", "Томагавков" и другого оружия, а также принуждение России к миру.