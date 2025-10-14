Энергетика, санкции и развитие сотрудничества: Свириденко заявила, что украинская делегация начала работу в США
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко с правительственной командой, главой НБУ и представителями Нафтогаза работает в США. Делегация участвует в ежегодных собраниях МВФ и Всемирного банка, обсуждая энергетику, санкции и сотрудничество с США.
Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с командой уже работает в США. В приоритете - энергетика, санкции и развитие сотрудничества с США по новым направлениям, которые могут укрепить обе страны. Об этом Свириденко написала в Telegram, передает УНН.
Работаем в США вместе с правительственной командой, главой НБУ, представителями Нафтогаза. Участвуем в ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка. Запланированы встречи с представителями Международного валютного фонда, Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, министрами финансов США и стран Группы Семи. В приоритете, по поручению Президента, - энергетика, санкции и развитие сотрудничества с США по новым направлениям, которые могут укрепить обе наши страны
По ее словам, делегация также подробно объясняет партнерам последствия последних атак россиян на украинские энергообъекты.
Работаем над привлечением новых ресурсов и поддержки
Напомним
