Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Геннадий Труханов
Виталий Кличко
Сэм Альтман
Украина
Одесса
Сумская область
Соединённые Штаты
Киевская область
Энергетика, санкции и развитие сотрудничества: Свириденко заявила, что украинская делегация начала работу в США

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко с правительственной командой, главой НБУ и представителями Нафтогаза работает в США. Делегация участвует в ежегодных собраниях МВФ и Всемирного банка, обсуждая энергетику, санкции и сотрудничество с США.

Энергетика, санкции и развитие сотрудничества: Свириденко заявила, что украинская делегация начала работу в США

Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с командой уже работает в США. В приоритете - энергетика, санкции и развитие сотрудничества с США по новым направлениям, которые могут укрепить обе страны. Об этом Свириденко написала в Telegram, передает УНН.

Работаем в США вместе с правительственной командой, главой НБУ, представителями Нафтогаза. Участвуем в ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка. Запланированы встречи с представителями Международного валютного фонда, Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, министрами финансов США и стран Группы Семи. В приоритете, по поручению Президента, - энергетика, санкции и развитие сотрудничества с США по новым направлениям, которые могут укрепить обе наши страны 

- написала Свириденко.

По ее словам, делегация также подробно объясняет партнерам последствия последних атак россиян на украинские энергообъекты.

Работаем над привлечением новых ресурсов и поддержки 

- добавила Свириденко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подробно готовится к встрече с Дональдом Трампом, чтобы обсудить чувствительные вопросы лично. Среди тем – поставки Украине "Пэтриотов", "Томагавков" и другого оружия, а также принуждение России к миру.

Павел Башинский

