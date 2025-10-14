Енергетика, санкції та розвиток співпраці: Свириденко заявила, що українська делегація розпочала роботу в США
Прем'єрка Юлія Свириденко з урядовою командою, головою НБУ та представниками Нафтогазу працює в США. Делегація бере участь у щорічних зборах МВФ та Світового банку, обговорюючи енергетику, санкції та співпрацю зі США.
Прем’єрка Юлія Свириденко разом з командою вже працює у США. У пріоритеті - енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві країни. Про це Свириденко написали в Telegram, передає УНН.
Працюємо у США разом з урядовою командою, головою НБУ, представниками Нафтогазу. Беремо участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Маємо заплановані зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, Міністрами фінансів США та країн Групи Семи. У пріоритеті, за доручення Президента, - енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві наші країни
За її словами, делегація також детально пояснює партнерам наслідки останній атак росіян на українські енергообʼєкти.
Працюємо над залученням нових ресурсів та підтримки
