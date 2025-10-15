$41.610.01
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 8478 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 26978 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 57447 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 51059 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 46425 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 77991 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 27245 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 60306 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 15558 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Украинская делегация готовит основу для разговора Зеленского и Трампа: посол в США сообщила детали

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Глава Офиса Президента Андрей Ермак проведет ряд встреч в США для подготовки разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа по достижению мира. Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила о новом формате взаимодействия и ожидании объявления новых поставок вооружения Украине.

Украинская делегация готовит основу для разговора Зеленского и Трампа: посол в США сообщила детали

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проведет ряд встреч в США, чтобы подготовить основу для разговора Президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа по достижению мира. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в среду в соцсетях, передает УНН.

Украинские делегации уже работают в Вашингтоне над максимальной наполненностью встречи между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в эту пятницу

- написала Стефанишина.

Она отметила, что Украина и США имеют абсолютно новый формат взаимодействия.

По ее словам, продолжается диалог между военными командами, правительственная делегация во главе с Премьер-министром Юлией Свириденко встречается с финансовыми партнерами для обеспечения устойчивости Украины, в частности энергетической, секретарь СНБО Рустем Умеров контактирует с оборонной промышленностью.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак проведет ряд встреч, чтобы подготовить основу для разговора лидеров по достижению мира

- рассказала Стефанишина.

Посол подчеркнула, что важно сохранить импульс мирных усилий под лидерством США, который позволил урегулировать ситуацию в Газе.

Именно поэтому мы готовим бэкграунд, который покажет потенциал глобального объединения для завершения войны в Украине, как это обозначено президентами США и Украины - мир через силу. На этой неделе ожидаем объявления о новых поставках вооружения Украине в рамках инициативы PURL. Помимо военного сотрудничества, на этой неделе также речь пойдет о стратегическом экономическом партнерстве между Украиной и США. Амбициозное двустороннее соглашение о критических минералах уже перешло в фазу реализации, с начальными проектами на стадии внедрения

- написала Стефанишина.

Ермак встретился с производителями ПВО в Вашингтоне15.10.25, 00:21 • 2576 просмотров

Дополнение

Министр финансов США Скотт Бессент встретился с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и подтвердил обязательства Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 для значительного усиления давления на россию.

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Белом доме в пятницу. Как пишут СМИ, они обсудят поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных ЗРК Patriot.

Зеленский заявлял, что Украина детально готовится к встрече с Трампом. Президент Украины отмечал, что важно обсудить чувствительные вещи на уровне лидеров.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне в эту пятницу будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.

Анна Мурашко

