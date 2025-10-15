Украинская делегация готовит основу для разговора Зеленского и Трампа: посол в США сообщила детали
Киев • УНН
Глава Офиса Президента Андрей Ермак проведет ряд встреч в США для подготовки разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа по достижению мира. Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила о новом формате взаимодействия и ожидании объявления новых поставок вооружения Украине.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проведет ряд встреч в США, чтобы подготовить основу для разговора Президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа по достижению мира. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в среду в соцсетях, передает УНН.
Украинские делегации уже работают в Вашингтоне над максимальной наполненностью встречи между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в эту пятницу
Она отметила, что Украина и США имеют абсолютно новый формат взаимодействия.
По ее словам, продолжается диалог между военными командами, правительственная делегация во главе с Премьер-министром Юлией Свириденко встречается с финансовыми партнерами для обеспечения устойчивости Украины, в частности энергетической, секретарь СНБО Рустем Умеров контактирует с оборонной промышленностью.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак проведет ряд встреч, чтобы подготовить основу для разговора лидеров по достижению мира
Посол подчеркнула, что важно сохранить импульс мирных усилий под лидерством США, который позволил урегулировать ситуацию в Газе.
Именно поэтому мы готовим бэкграунд, который покажет потенциал глобального объединения для завершения войны в Украине, как это обозначено президентами США и Украины - мир через силу. На этой неделе ожидаем объявления о новых поставках вооружения Украине в рамках инициативы PURL. Помимо военного сотрудничества, на этой неделе также речь пойдет о стратегическом экономическом партнерстве между Украиной и США. Амбициозное двустороннее соглашение о критических минералах уже перешло в фазу реализации, с начальными проектами на стадии внедрения
Ермак встретился с производителями ПВО в Вашингтоне15.10.25, 00:21 • 2576 просмотров
Дополнение
Министр финансов США Скотт Бессент встретился с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и подтвердил обязательства Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 для значительного усиления давления на россию.
Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Белом доме в пятницу. Как пишут СМИ, они обсудят поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных ЗРК Patriot.
Зеленский заявлял, что Украина детально готовится к встрече с Трампом. Президент Украины отмечал, что важно обсудить чувствительные вещи на уровне лидеров.
Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне в эту пятницу будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.