Зеленський: у дронах і ракетах з атаки рф 5 жовтня понад 100 тис. іноземних компонентів, очікуємо рішення координаторів G7 щодо санкцій

У дронах і ракетах, якими росія атакувала Україну в ніч на 5 жовтня, містилося понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва, і Україна очікує системного рішення від зустрічі санкційних координаторів G7 цього тижня, повідомив у понеділок Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

На четвертому році повномасштабної війни росія продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї. Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва – компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "іскандерах" – близько 1500, у "кинджалах" – 192 компоненти, та 405 – у "калібрах" - повідомив Зеленський.

Зокрема, за даними Президента, "компанії в Сполучених Штатах Америки виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет "кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет".

"Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному "шахеді" виготовляється в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів – у Великій Британії. Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми – у Німеччині. Окрім того, Росія використовує процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея", - зазначив Зеленський.

Нові санкції

"Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає росії та її війні, також ми передали пропозиції щодо обмеження схем постачання", - наголосив Президент.

З його слів, "відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати".

Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи", і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити - підкреслив Зеленський.

У G7 заявили про посилення тиску на імпортерів російської нафти - комюніке

"Ми уважно спостерігаємо та аналізуємо компоненти, які hосія й надалі отримує з третіх країн. Сьогодні потрібне системне та скоординоване рішення на рівні G7, щоб закрити ці лазівки й забезпечити ефективність санкцій", - наголосив радник - уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, якого цитують в ОП.