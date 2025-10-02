$41.140.18
17:49 • 14618 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 19744 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 29322 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 22971 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 39843 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24244 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22279 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54587 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41451 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32440 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на рф - комюніке

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Міністри фінансів G7 1 жовтня 2025 року домовилися вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію та підтримки України. Вони планують обмежити експорт російської нафти та поетапно відмовитися від імпорту вуглеводнів з Росії.

Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на рф - комюніке

Країни G7 домовилися вжити спільних зходів для посилення тиску на росію, що змусити її припинити агресію проти України. Про це йдеться у спільній заяві "Групи семи", опублікованій на сайті уряду Канади, яка у 2025 році головує в G7, передає УНН.

Деталі

"Ми, міністри фінансів G7, зустрілися віртуально 1 жовтня 2025 року та домовилися вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила свою продовжувану жорстоку війну проти України, та підтримали Україну в її постійних зусиллях щодо самозахисту", - зазначено в комюніке.

Міністри G7 наголосили, що постійні ескалації росії, включаючи порушення повітряного простору НАТО, збільшення атак цивільного населення та пошкодження урядових та дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними та підривають зусилля щодо мирного врегулювання.

Наші дії на сьогодні, включаючи постійну підтримку програми МВФ та надзвичайних позик для прискорення надходження доходів (ERA), підтримали зусилля України протистояти агресії Росії, а наші санкції зменшили доходи Росії. Ми погоджуємося з необхідністю діяти разом і вважаємо, що зараз настав час для значної скоординованої ескалації заходів для зміцнення стійкості України та критичного зниження здатності росії вести війну проти України

- сказано в заяві. 

У заяві повідомляється, що G7 розробляють широкий спектр варіантів для потреб України у фінансуванні та для того, щоб росія не могла цього чекати. "Серед іншого, ці заходи включають використання, у скоординований спосіб, повної вартості ПАР, іммобілізованих у наших юрисдикціях, для припинення війни та забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Наші дії залишатимуться відповідними нашим відповідним правовим базам", - йдеться в тексті.

Кожен з нас робить сміливі кроки для збільшення економічних витрат на воєнні зусилля Росії, запровадивши обмежувальні заходи проти ключових секторів та тих, хто підтримує російську економіку, таких як енергетика, фінанси, військово-промислова база, спеціальні економічні зони, а також тих, хто сприяє та спекулює. Це припинить фінансування, що підтримує військову агресію росії, та матиме потужний вплив на тих, хто порушує ці обмежувальні заходи

- заявили в G7.

"Велика сімка" погодилися, що зараз саме час максимізувати тиск на експорт російської нафти, основне джерело їхніх доходів. Вони спрямують увагу на тих, хто продовжує збільшувати свої закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну, та на тих, хто сприяє обходу.

Також G7 погодилася щодо важливості торговельних заходів, включаючи тарифи та заборони на імпорт/експорт, у зусиллях щодо скорочення російських доходів. Країни "Великої сімки" планують вжити конкретні заходи для значного скорочення, з метою поступової відмови від їхнього імпорту з Росії, що залишився, зокрема імпорту вуглеводнів.

Крім того, вони серйозно розглядають торговельні заходи та інші обмеження щодо країн та організацій, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії, зокрема щодо продуктів переробки, отриманих з російської нафти.

"Ці дії посилять тиск на росію через скоординовані економічні та фінансові заходи. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати разом та з міжнародними партнерами, щоб забезпечити ефективність та узгодженість наших дій. Ми знову зберемося на майбутніх щорічних зустрічах МВФ/Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія, 15 жовтня 2025 року, щоб ще більше просунути наші зусилля в цих сферах, включаючи значні торговельні та інші заходи щодо країн, які сприяють військовим зусиллям Росії", - підкреслили в комюніке.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що країни G7 наближаються до узгодження нових санкцій, спрямованих на різке обмеження нафтових доходів росії та посилення фінансової стійкості України. 

Лідери ЄС не зможуть домовитися про санкції проти росії 1 жовтня: стала відома нова ймовірна дата01.10.25, 10:11 • 4216 переглядiв

Віта Зеленецька

