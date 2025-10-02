$41.140.18
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 19510 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 29121 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 22838 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 39689 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 24201 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22252 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54581 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41446 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32421 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Эксклюзивы
Министры финансов G7 договорились о совместных шагах для усиления давления на рф - коммюнике

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Министры финансов G7 1 октября 2025 года договорились принять совместные меры для усиления давления на Россию и поддержки Украины. Они планируют ограничить экспорт российской нефти и поэтапно отказаться от импорта углеводородов из России.

Министры финансов G7 договорились о совместных шагах для усиления давления на рф - коммюнике

Страны G7 договорились принять совместные меры для усиления давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении "Группы семи", опубликованном на сайте правительства Канады, которая в 2025 году председательствует в G7, передает УНН.

Детали

"Мы, министры финансов G7, встретились виртуально 1 октября 2025 года и договорились принять совместные меры для усиления давления на Россию, чтобы она прекратила свою продолжающуюся жестокую войну против Украины, и поддержали Украину в ее постоянных усилиях по самозащите", - говорится в коммюнике.

Министры G7 подчеркнули, что постоянные эскалации России, включая нарушение воздушного пространства НАТО, увеличение атак на гражданское население и повреждение правительственных и дипломатических зданий в Украине, неприемлемы и подрывают усилия по мирному урегулированию.

Наши действия на сегодняшний день, включая постоянную поддержку программы МВФ и чрезвычайных займов для ускорения поступления доходов (ERA), поддержали усилия Украины противостоять агрессии России, а наши санкции уменьшили доходы России. Мы согласны с необходимостью действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для значительной скоординированной эскалации мер для укрепления устойчивости Украины и критического снижения способности России вести войну против Украины

- сказано в заявлении. 

В заявлении сообщается, что G7 разрабатывают широкий спектр вариантов для нужд Украины в финансировании и для того, чтобы Россия не могла этого ожидать. "Среди прочего, эти меры включают использование, скоординированным образом, полной стоимости СДР, иммобилизованных в наших юрисдикциях, для прекращения войны и обеспечения справедливого и прочного мира в Украине. Наши действия будут оставаться соответствующими нашим соответствующим правовым базам", - говорится в тексте.

Каждый из нас предпринимает смелые шаги для увеличения экономических издержек на военные усилия России, вводя ограничительные меры против ключевых секторов и тех, кто поддерживает российскую экономику, таких как энергетика, финансы, военно-промышленная база, специальные экономические зоны, а также тех, кто способствует и спекулирует. Это прекратит финансирование, поддерживающее военную агрессию России, и окажет мощное влияние на тех, кто нарушает эти ограничительные меры

- заявили в G7.

"Большая семерка" согласилась, что сейчас самое время максимизировать давление на экспорт российской нефти, основной источник их доходов. Они сосредоточат внимание на тех, кто продолжает увеличивать свои закупки российской нефти после вторжения в Украину, и на тех, кто способствует обходу.

Также G7 согласилась относительно важности торговых мер, включая тарифы и запреты на импорт/экспорт, в усилиях по сокращению российских доходов. Страны "Большой семерки" планируют принять конкретные меры для значительного сокращения, с целью постепенного отказа от их оставшегося импорта из России, в частности импорта углеводородов.

Кроме того, они серьезно рассматривают торговые меры и другие ограничения в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России, в частности в отношении продуктов переработки, полученных из российской нефти.

"Эти действия усилят давление на Россию через скоординированные экономические и финансовые меры. Мы будем продолжать тесно сотрудничать вместе и с международными партнерами, чтобы обеспечить эффективность и согласованность наших действий. Мы снова соберемся на будущих ежегодных встречах МВФ/Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, 15 октября 2025 года, чтобы еще больше продвинуть наши усилия в этих областях, включая значительные торговые и другие меры в отношении стран, которые способствуют военным усилиям России", - подчеркнули в коммюнике.

Напомним

Ранее сообщалось, что страны G7 приближаются к согласованию новых санкций, направленных на резкое ограничение нефтяных доходов России и усиление финансовой устойчивости Украины. 

Вита Зеленецкая

