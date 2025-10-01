Лидеры ЕС не смогут договориться о санкциях против россии 1 октября: стала известна новая вероятная дата

Лидеры стран-членов Европейского Союза не будут договариваться о последних санкциях против россии за полномасштабную войну в Украине. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист, редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает УНН.

Подробности

Лидеры ЕС не договорятся о последних санкциях против России сегодня в Копенгагене, но есть надежда, что послы Евросоюза смогут дать зеленый свет этим мерам, когда встретятся в пятницу - уточнил он.

Дополнительно

Лидеры Европейского Союза на этой неделе должны обсудить в Копенгагене новые оборонные проекты. В частности, речь идет о создании "европейской стены беспилотников" и общеевропейского противовоздушного щита.

Эти проекты стали актуальными на фоне длительной российско-украинской войны, а также недавних нарушений воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО российскими беспилотниками.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Европа может создать систему ПВО над западной частью Украины для перехвата российских ракет и дронов. В перспективе это может распространиться и на Киев.