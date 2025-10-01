$41.140.18
Эксклюзив
06:00 • 15548 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 14728 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 12192 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 13457 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 19994 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 20290 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 31050 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 50689 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 37914 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46196 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Лидеры ЕС не смогут договориться о санкциях против россии 1 октября: стала известна новая вероятная дата

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Лидеры стран-членов Европейского Союза не будут договариваться о последних санкциях против россии сегодня в Копенгагене, но послы ЕС могут дать зеленый свет этим мерам в пятницу.

Лидеры ЕС не смогут договориться о санкциях против россии 1 октября: стала известна новая вероятная дата

Лидеры стран-членов Европейского Союза не будут договариваться о последних санкциях против россии за полномасштабную войну в Украине. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист, редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает УНН.

Подробности

Лидеры ЕС не договорятся о последних санкциях против России сегодня в Копенгагене, но есть надежда, что послы Евросоюза смогут дать зеленый свет этим мерам, когда встретятся в пятницу

- уточнил он.

Дополнительно

Лидеры Европейского Союза на этой неделе должны обсудить в Копенгагене новые оборонные проекты. В частности, речь идет о создании "европейской стены беспилотников" и общеевропейского противовоздушного щита.

Эти проекты стали актуальными на фоне длительной российско-украинской войны, а также недавних нарушений воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО российскими беспилотниками.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Европа может создать систему ПВО над западной частью Украины для перехвата российских ракет и дронов. В перспективе это может распространиться и на Киев.

Евгений Устименко

Новости Мира
Радио Свобода
НАТО
Копенгаген
Европейский Союз
Украина
Киев