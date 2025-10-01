Лідери ЄС не зможуть домовитися про санкції проти росії 1 жовтня: стала відома нова ймовірна дата
Київ • УНН
Лідери країн-членів Європейського Союзу не домовлятимуться щодо останніх санкцій проти росії сьогодні в Копенгагені, але посли ЄС можуть дати зелене світло цим заходам у п'ятницю.
Лідери країн-членів Європейського Союзу не будуть домовлятися щодо останніх санкцій проти росії за повномасштабну війну в Україні. Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст, редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає УНН.
Деталі
Лідери ЄС не домовляться щодо останніх санкцій проти росії сьогодні в Копенгагені, але є надія, що посли Євросоюзу зможуть дати зелене світло цим заходам, коли зустрінуться в п'ятницю
Додатково
Лідери Європейського Союзу цього тижня мають обговорити в Копенгагені нові оборонні проєкти. Зокрема, йдеться про створення "європейської стіни безпілотників" та загальноєвропейського протиповітряного щита.
Ці проєкти стали актуальними на тлі тривалої російсько-української війни, а також нещодавніх порушень повітряного простору країн-членів ЄС і НАТО російськими безпілотниками.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Європа може створити систему ППО над західною частиною України для перехоплення російських ракет та дронів. У перспективі це може поширитися і на Київ.