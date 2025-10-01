Лідери ЄС не зможуть домовитися про санкції проти росії 1 жовтня: стала відома нова ймовірна дата

Лідери країн-членів Європейського Союзу не будуть домовлятися щодо останніх санкцій проти росії за повномасштабну війну в Україні. Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст, редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає УНН.

Лідери ЄС не домовляться щодо останніх санкцій проти росії сьогодні в Копенгагені, але є надія, що посли Євросоюзу зможуть дати зелене світло цим заходам, коли зустрінуться в п'ятницю