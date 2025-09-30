Європа може закрити небо над західною Україною, а згодом і над Києвом, використавши свої системи ППО – The Telegraph

За останні три тижні росія активізувала серію провокацій у Європі: дрони були зафіксовані європейськими країнами, літаки – над Естонією, а аеропорти, включно з Хітроу, стали мішенню кібератак. Експерти пропонують Європі зміцнити власну протиповітряну оборону, зокрема створивши систему над західною Україною для перехоплення російських ракет та дронів. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що ці дії росіян останніми днями стали своєрідним тестом на готовність НАТО захищати свій повітряний простір та демонструють стратегічні амбіції москви щодо переписування європейської безпеки.

Ці місії були випробуваннями. Вони були розроблені для підтвердження гіпотези про те, що НАТО, зокрема Сполучені Штати, не має волі рішуче реагувати на порушення свого повітряного простору – йдеться у повідомленні The Telegraph.

Попри численні перехоплення безпілотників над Польщею, успіх союзників у протидії був нижчим, ніж в українських ВПС. Експерти зазначають, що час і контекст цих інцидентів важливіші за самі факти.

НАТО посилює координацію та підтримку України після інцидентів з дронами в Європі

Стратегічна мета росії, за словами аналітиків, – створення "нової архітектури європейської безпеки" та відновлення свого впливу на частину континенту, що передбачає, серед іншого, знищення суверенітету України та потенційний розпад НАТО.

Відправка швидкісних літаків у повітряний простір Естонії та вторгнення дронів над Польщею, Румунією та Данією – це російські місії, покликані визначити, як європейські країни поводяться у разі війни – наголошується у матеріалі.

Західні експерти пропонують Європі зміцнити власну протиповітряну оборону, зокрема створивши систему над західною Україною для перехоплення російських ракет та дронів з перспективою поширення її на Київ.

Це продемонструвало б, що Європа достатньо рішуча, щоб дати відсіч повітряним вторгненням і брати на себе певний ризик для цього – підкреслюють аналітики.

В Reuters наголошують, що такі заходи можуть посилити оборонні можливості України та надіслати путіну чіткий сигнал: якщо росія створює дилеми для Заходу, Європа здатна робити те саме у відповідь. Лідери НАТО обговорять ці питання на зустрічі в Копенгагені, де визначатиметься стратегія подальшого реагування.

