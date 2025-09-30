Европа может закрыть небо над западной Украиной, а впоследствии и над Киевом, используя свои системы ПВО – The Telegraph

За последние три недели Россия активизировала серию провокаций в Европе: дроны были зафиксированы европейскими странами, самолеты – над Эстонией, а аэропорты, включая Хитроу, стали мишенью кибератак. Эксперты предлагают Европе укрепить собственную противовоздушную оборону, в частности, создав систему над западной Украиной для перехвата российских ракет и дронов. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

В материале The Telegraph говорится о том, что эти действия россиян в последние дни стали своеобразным тестом на готовность НАТО защищать свое воздушное пространство и демонстрируют стратегические амбиции Москвы по переписыванию европейской безопасности.

Эти миссии были испытаниями. Они были разработаны для подтверждения гипотезы о том, что НАТО, в частности Соединенные Штаты, не имеет воли решительно реагировать на нарушения своего воздушного пространства – говорится в сообщении The Telegraph.

Несмотря на многочисленные перехваты беспилотников над Польшей, успех союзников в противодействии был ниже, чем у украинских ВВС. Эксперты отмечают, что время и контекст этих инцидентов важнее самих фактов.

НАТО усиливает координацию и поддержку Украины после инцидентов с дронами в Европе

Стратегическая цель России, по словам аналитиков, – создание "новой архитектуры европейской безопасности" и восстановление своего влияния на часть континента, что предполагает, среди прочего, уничтожение суверенитета Украины и потенциальный распад НАТО.

Отправка скоростных самолетов в воздушное пространство Эстонии и вторжение дронов над Польшей, Румынией и Данией – это российские миссии, призванные определить, как европейские страны ведут себя в случае войны – отмечается в материале.

Западные эксперты предлагают Европе укрепить собственную противовоздушную оборону, в частности, создав систему над западной Украиной для перехвата российских ракет и дронов с перспективой распространения ее на Киев.

Это продемонстрировало бы, что Европа достаточно решительна, чтобы дать отпор воздушным вторжениям и брать на себя определенный риск для этого – подчеркивают аналитики.

В Reuters подчеркивают, что такие меры могут усилить оборонные возможности Украины и послать Путину четкий сигнал: если Россия создает дилеммы для Запада, Европа способна делать то же самое в ответ. Лидеры НАТО обсудят эти вопросы на встрече в Копенгагене, где будет определяться стратегия дальнейшего реагирования.

Еврокомиссия продвигает 4 оборонных проекта для блокирования воздушной агрессии рф - Politico