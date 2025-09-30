Европа может закрыть небо над западной Украиной, а впоследствии и над Киевом, используя свои системы ПВО – The Telegraph

$41.320.16
48.440.03
ukenru
11:14 • 10811 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 26597 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 44867 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 24965 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 23751 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 21494 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 20888 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22891 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68360 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 57030 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
70%
757мм
Популярные новости
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА30 сентября, 04:42 • 17429 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 21763 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа08:56 • 21004 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 19887 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 12259 просмотра
публикации
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 2538 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 44863 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68358 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72090 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 73870 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Копенгаген
Дания
Реклама
УНН Lite
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 10588 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 20067 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 25025 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 26908 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 39133 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
T-90
Хранитель
Северный поток

Европа может закрыть небо над западной Украиной, а впоследствии и над Киевом, используя свои системы ПВО – The Telegraph

Киев • УНН

 • 628 просмотра

The Telegraph сообщает, что Европа может создать систему ПВО над западной Украиной для перехвата российских ракет и дронов, с перспективой распространения ее на Киев. Это является ответом на активизацию российских провокаций в Европе, включающих дроны, самолеты и кибератаки.

Европа может закрыть небо над западной Украиной, а впоследствии и над Киевом, используя свои системы ПВО – The Telegraph

За последние три недели Россия активизировала серию провокаций в Европе: дроны были зафиксированы европейскими странами, самолеты – над Эстонией, а аэропорты, включая Хитроу, стали мишенью кибератак. Эксперты предлагают Европе укрепить собственную противовоздушную оборону, в частности, создав систему над западной Украиной для перехвата российских ракет и дронов. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

В материале The Telegraph говорится о том, что эти действия россиян в последние дни стали своеобразным тестом на готовность НАТО защищать свое воздушное пространство и демонстрируют стратегические амбиции Москвы по переписыванию европейской безопасности.

Эти миссии были испытаниями. Они были разработаны для подтверждения гипотезы о том, что НАТО, в частности Соединенные Штаты, не имеет воли решительно реагировать на нарушения своего воздушного пространства 

– говорится в сообщении The Telegraph.

Несмотря на многочисленные перехваты беспилотников над Польшей, успех союзников в противодействии был ниже, чем у украинских ВВС. Эксперты отмечают, что время и контекст этих инцидентов важнее самих фактов.

НАТО усиливает координацию и поддержку Украины после инцидентов с дронами в Европе30.09.25, 15:35 • 1030 просмотров

Стратегическая цель России, по словам аналитиков, – создание "новой архитектуры европейской безопасности" и восстановление своего влияния на часть континента, что предполагает, среди прочего, уничтожение суверенитета Украины и потенциальный распад НАТО.

Отправка скоростных самолетов в воздушное пространство Эстонии и вторжение дронов над Польшей, Румынией и Данией – это российские миссии, призванные определить, как европейские страны ведут себя в случае войны 

– отмечается в материале.

Западные эксперты предлагают Европе укрепить собственную противовоздушную оборону, в частности, создав систему над западной Украиной для перехвата российских ракет и дронов с перспективой распространения ее на Киев. 

Это продемонстрировало бы, что Европа достаточно решительна, чтобы дать отпор воздушным вторжениям и брать на себя определенный риск для этого 

– подчеркивают аналитики.

В Reuters подчеркивают, что такие меры могут усилить оборонные возможности Украины и послать Путину четкий сигнал: если Россия создает дилеммы для Запада, Европа способна делать то же самое в ответ. Лидеры НАТО обсудят эти вопросы на встрече в Копенгагене, где будет определяться стратегия дальнейшего реагирования.

Еврокомиссия продвигает 4 оборонных проекта для блокирования воздушной агрессии рф - Politico30.09.25, 15:42 • 834 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Европейская комиссия
Reuters
НАТО
Копенгаген
Дания
Европа
Румыния
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Киев
Польша