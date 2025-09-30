Еврокомиссия продвигает 4 оборонных проекта для блокирования воздушной агрессии рф - Politico

В понедельник Европейская комиссия предложила четыре ключевых оборонных проекта, в том числе стену из дронов для блокирования российской воздушной агрессии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Детали

Сообщается, что девятистраничный документ был распространен среди стран-членов накануне неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене в среду, где они обсудят оборону и пути дальнейшей поддержки Украины.

Как пишет Politico, лидеры должны достичь соглашения по политическим указаниям для президента Комиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокопоставленного дипломата ЕС Каи Каллас, которых попросили представить дорожную карту по усилению обороны ЕС на другом саммите лидеров позже в октябре.

Кроме стены из дронов, в документе упоминаются еще три проекта:

"Восточное фланговое наблюдение", целью которого является выявление угроз, начиная от гибридных операций и заканчивая вторжением дронов;

"Щит противовоздушной обороны" - совместный проект ЕС и других европейских стран для усиления возможностей противовоздушной и противоракетной обороны;

"Оборонные космические щиты", целью которого является поддержание конкурентоспособности блока в космической сфере для мониторинга угроз.

Встреча лидеров состоялась после нарушения воздушного пространства Польши, Румынии, Дании и Норвегии в течение последних недель, и залета самолетов РФ на территорию Эстонии. Из-за этого, по словам Комиссии, создание стены из дронов и наблюдение за восточным флангом "требуют особой срочности и должны быть немедленно продвинуты".

Чтобы получить деньги ЕС, все проекты требуют единогласного одобрения, а это означает, что страны, далекие от российской угрозы, нужно будет убедить потратить эти деньги. Проекты будут открыты для всех стран-членов и могут быть по крайней мере частично профинансированы Европейской программой оборонной промышленности стоимостью 1,5 миллиарда евро, переговоры по которой все еще ведутся - пишет Politico.

Отмечается, что в документе Комиссия не предоставила финансовых деталей относительно финансирования, необходимого для создания стены из дронов, которую она описала как "многослойную, глубокую зону технологически передовых систем с совместимыми возможностями борьбы с дронами для обнаружения, отслеживания и нейтрализации".

Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский

В документе не говорится о том, когда стена из дронов будет готова, но отмечается, что к следующей весне Комиссия и Каллас "договорятся с государствами-членами-участницами и другими субъектами ЕС, включая Европейское оборонное агентство, относительно соответствующей координационной договоренности".

Politico указывает, что существуют опасения относительно целесообразности этой схемы, поскольку министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник поставил под сомнение быстрые сроки, предложенные комиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом.

Что касается программы "Восточный фланговый контроль", Комиссия заявила, что "она будет финансироваться из различных источников, как национальных, так и ЕС".

Каждый проект будет включен в ежегодный отчет об оборонной готовности, направленный на регулярное обновление информации о выполнении дорожной карты - информирует Politico.

Дополнение

Bloomberg сообщало, что лидеры Европейского Союза на этой неделе соберутся в Копенгагене, чтобы обсудить новые оборонные проекты, в частности создание "европейской стены беспилотников" и общеевропейского противовоздушного щита.

Президент Зеленский предложил Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз РФ, ссылаясь на опыт Украины. Он также отметил, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов.

В целом в основе проекта "стены дронов" лежит "многослойная система защиты от дронов" под названием Eirshield, платформа против дронов, разработанная в рамках совместного партнерства эстонской компании DefSecIntel и латвийской Origin Robotics.