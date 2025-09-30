$41.320.16
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВА
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Еврокомиссия продвигает 4 оборонных проекта для блокирования воздушной агрессии рф - Politico

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Европейская комиссия предложила четыре ключевых оборонных проекта, среди которых стена из дронов для блокирования российской воздушной агрессии. Эти предложения будут обсуждаться на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене.

Еврокомиссия продвигает 4 оборонных проекта для блокирования воздушной агрессии рф - Politico

В понедельник Европейская комиссия предложила четыре ключевых оборонных проекта, в том числе стену из дронов для блокирования российской воздушной агрессии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Детали

Сообщается, что девятистраничный документ был распространен среди стран-членов накануне неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене в среду, где они обсудят оборону и пути дальнейшей поддержки Украины.

Как пишет Politico, лидеры должны достичь соглашения по политическим указаниям для президента Комиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокопоставленного дипломата ЕС Каи Каллас, которых попросили представить дорожную карту по усилению обороны ЕС на другом саммите лидеров позже в октябре.

Кроме стены из дронов, в документе упоминаются еще три проекта:

  • "Восточное фланговое наблюдение", целью которого является выявление угроз, начиная от гибридных операций и заканчивая вторжением дронов;
    • "Щит противовоздушной обороны" - совместный проект ЕС и других европейских стран для усиления возможностей противовоздушной и противоракетной обороны;
      • "Оборонные космические щиты", целью которого является поддержание конкурентоспособности блока в космической сфере для мониторинга угроз.

        Встреча лидеров состоялась после нарушения воздушного пространства Польши, Румынии, Дании и Норвегии в течение последних недель, и залета самолетов РФ на территорию Эстонии. Из-за этого, по словам Комиссии, создание стены из дронов и наблюдение за восточным флангом "требуют особой срочности и должны быть немедленно продвинуты".

        Чтобы получить деньги ЕС, все проекты требуют единогласного одобрения, а это означает, что страны, далекие от российской угрозы, нужно будет убедить потратить эти деньги. Проекты будут открыты для всех стран-членов и могут быть по крайней мере частично профинансированы Европейской программой оборонной промышленности стоимостью 1,5 миллиарда евро, переговоры по которой все еще ведутся

         - пишет Politico.

        Отмечается, что в документе Комиссия не предоставила финансовых деталей относительно финансирования, необходимого для создания стены из дронов, которую она описала как "многослойную, глубокую зону технологически передовых систем с совместимыми возможностями борьбы с дронами для обнаружения, отслеживания и нейтрализации".

        Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский30.09.25, 14:14 • 10818 просмотров

        В документе не говорится о том, когда стена из дронов будет готова, но отмечается, что к следующей весне Комиссия и Каллас "договорятся с государствами-членами-участницами и другими субъектами ЕС, включая Европейское оборонное агентство, относительно соответствующей координационной договоренности".

        Politico указывает, что существуют опасения относительно целесообразности этой схемы, поскольку министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник поставил под сомнение быстрые сроки, предложенные комиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом.

        Что касается программы "Восточный фланговый контроль", Комиссия заявила, что "она будет финансироваться из различных источников, как национальных, так и ЕС".

        Каждый проект будет включен в ежегодный отчет об оборонной готовности, направленный на регулярное обновление информации о выполнении дорожной карты

         - информирует Politico.

        Дополнение

        Bloomberg сообщало, что лидеры Европейского Союза на этой неделе соберутся в Копенгагене, чтобы обсудить новые оборонные проекты, в частности создание "европейской стены беспилотников" и общеевропейского противовоздушного щита.

        Президент Зеленский предложил Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз РФ, ссылаясь на опыт Украины. Он также отметил, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов.

        В целом в основе проекта "стены дронов" лежит "многослойная система защиты от дронов" под названием Eirshield, платформа против дронов, разработанная в рамках совместного партнерства эстонской компании DefSecIntel и латвийской Origin Robotics.

        Анна Мурашко

