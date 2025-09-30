Еврокомиссия продвигает 4 оборонных проекта для блокирования воздушной агрессии рф - Politico
Киев • УНН
Европейская комиссия предложила четыре ключевых оборонных проекта, среди которых стена из дронов для блокирования российской воздушной агрессии. Эти предложения будут обсуждаться на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене.
В понедельник Европейская комиссия предложила четыре ключевых оборонных проекта, в том числе стену из дронов для блокирования российской воздушной агрессии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.
Детали
Сообщается, что девятистраничный документ был распространен среди стран-членов накануне неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене в среду, где они обсудят оборону и пути дальнейшей поддержки Украины.
Как пишет Politico, лидеры должны достичь соглашения по политическим указаниям для президента Комиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокопоставленного дипломата ЕС Каи Каллас, которых попросили представить дорожную карту по усилению обороны ЕС на другом саммите лидеров позже в октябре.
Кроме стены из дронов, в документе упоминаются еще три проекта:
- "Восточное фланговое наблюдение", целью которого является выявление угроз, начиная от гибридных операций и заканчивая вторжением дронов;
- "Щит противовоздушной обороны" - совместный проект ЕС и других европейских стран для усиления возможностей противовоздушной и противоракетной обороны;
- "Оборонные космические щиты", целью которого является поддержание конкурентоспособности блока в космической сфере для мониторинга угроз.
Встреча лидеров состоялась после нарушения воздушного пространства Польши, Румынии, Дании и Норвегии в течение последних недель, и залета самолетов РФ на территорию Эстонии. Из-за этого, по словам Комиссии, создание стены из дронов и наблюдение за восточным флангом "требуют особой срочности и должны быть немедленно продвинуты".
Чтобы получить деньги ЕС, все проекты требуют единогласного одобрения, а это означает, что страны, далекие от российской угрозы, нужно будет убедить потратить эти деньги. Проекты будут открыты для всех стран-членов и могут быть по крайней мере частично профинансированы Европейской программой оборонной промышленности стоимостью 1,5 миллиарда евро, переговоры по которой все еще ведутся
Отмечается, что в документе Комиссия не предоставила финансовых деталей относительно финансирования, необходимого для создания стены из дронов, которую она описала как "многослойную, глубокую зону технологически передовых систем с совместимыми возможностями борьбы с дронами для обнаружения, отслеживания и нейтрализации".
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский30.09.25, 14:14 • 10818 просмотров
В документе не говорится о том, когда стена из дронов будет готова, но отмечается, что к следующей весне Комиссия и Каллас "договорятся с государствами-членами-участницами и другими субъектами ЕС, включая Европейское оборонное агентство, относительно соответствующей координационной договоренности".
Politico указывает, что существуют опасения относительно целесообразности этой схемы, поскольку министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник поставил под сомнение быстрые сроки, предложенные комиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом.
Что касается программы "Восточный фланговый контроль", Комиссия заявила, что "она будет финансироваться из различных источников, как национальных, так и ЕС".
Каждый проект будет включен в ежегодный отчет об оборонной готовности, направленный на регулярное обновление информации о выполнении дорожной карты
Дополнение
Bloomberg сообщало, что лидеры Европейского Союза на этой неделе соберутся в Копенгагене, чтобы обсудить новые оборонные проекты, в частности создание "европейской стены беспилотников" и общеевропейского противовоздушного щита.
Президент Зеленский предложил Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз РФ, ссылаясь на опыт Украины. Он также отметил, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов.
В целом в основе проекта "стены дронов" лежит "многослойная система защиты от дронов" под названием Eirshield, платформа против дронов, разработанная в рамках совместного партнерства эстонской компании DefSecIntel и латвийской Origin Robotics.