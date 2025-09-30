Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский

Украинские военные начали развертывание миссии в Дании для распространения опыта защиты от дронов, военным высокопоставленным чиновникам поручено работать с партнерами в Европе, которые могут развернуть систему противодействия беспилотникам, а результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в Telegram, пишет УНН.

Наши военные начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов. Ребята прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским и любым другим дронам - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Украинский опыт – самый актуальный сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "Стены дронов" – масштабного проекта, который будет гарантировать безопасность в небе".

Сегодня Главком доложил о первом отчете команды из Дании. Поручил Главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, которые реально способны развернуть систему противодействия дронам. Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами. Слава Украине! - подчеркнул Зеленский.

