11:14
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский

Киев • УНН

 • 4430 просмотра

Украинские военные начали миссию в Дании, чтобы поделиться опытом защиты от дронов. Это сотрудничество может стать основой для новой европейской системы противодействия дронам.

Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский

Украинские военные начали развертывание миссии в Дании для распространения опыта защиты от дронов, военным высокопоставленным чиновникам поручено работать с партнерами в Европе, которые могут развернуть систему противодействия беспилотникам, а результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в Telegram, пишет УНН.

Наши военные начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов. Ребята прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским и любым другим дронам

- сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Украинский опыт – самый актуальный сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "Стены дронов" – масштабного проекта, который будет гарантировать безопасность в небе".

Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас26.09.25, 16:31 • 57337 просмотров

Сегодня Главком доложил о первом отчете команды из Дании. Поручил Главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, которые реально способны развернуть систему противодействия дронам. Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами. Слава Украине!

- подчеркнул Зеленский.

"Крылья обороны": украинские специалисты по противодействию БпЛА прибыли в Данию для совместных учений29.09.25, 19:50 • 3616 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дания
Европа
Владимир Зеленский