Эксклюзив
14:44 • 15911 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 18457 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 26980 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33 • 31820 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 20019 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 21713 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 14179 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 29039 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48908 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70250 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
"Крылья обороны": украинские специалисты по противодействию БпЛА прибыли в Данию для совместных учений

Киев • УНН

 • 746 просмотра

В Дании начались учения "Крылья обороны" с участием украинских специалистов по противодействию ударным БпЛА. Военные будут обмениваться опытом и отрабатывать практические задачи.

"Крылья обороны": украинские специалисты по противодействию БпЛА прибыли в Данию для совместных учений

В Королевстве Дания начались совместные учения "Крылья обороны", в которых вместе с датскими коллегами принимают участие украинские специалисты по противодействию ударным БпЛА, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

По данным Генштаба, украинские военные прибыли в Данию, чтобы поддержать партнеров в связи с ситуацией, связанной с появлением неизвестных беспилотников над страной.

В Дании над несколькими военными объектами заметили неизвестные дроны: Минобороны называет ситуацию критической28.09.25, 15:25 • 4506 просмотров

В течение недели учений участники будут отрабатывать практические задачи, обмениваться знаниями и опытом, повышая уровень подготовки и совершенствуя возможности противодействия воздушным угрозам.

Такие учения являются важным шагом в укреплении взаимосовместимости Вооруженных Сил Украины и Дании и делают наши государства сильнее в общем стремлении к миру и безопасности в Европе 

- резюмировали в Генштабе.

Неизвестные дроны снова замечены в Дании: на этот раз - возле военных объектов27.09.25, 13:25 • 7291 просмотр

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
Вооруженные силы Украины
Дания
Европа
Украина