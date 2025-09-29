"Крылья обороны": украинские специалисты по противодействию БпЛА прибыли в Данию для совместных учений
В Дании начались учения "Крылья обороны" с участием украинских специалистов по противодействию ударным БпЛА. Военные будут обмениваться опытом и отрабатывать практические задачи.
В Королевстве Дания начались совместные учения "Крылья обороны", в которых вместе с датскими коллегами принимают участие украинские специалисты по противодействию ударным БпЛА, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
По данным Генштаба, украинские военные прибыли в Данию, чтобы поддержать партнеров в связи с ситуацией, связанной с появлением неизвестных беспилотников над страной.
В течение недели учений участники будут отрабатывать практические задачи, обмениваться знаниями и опытом, повышая уровень подготовки и совершенствуя возможности противодействия воздушным угрозам.
Такие учения являются важным шагом в укреплении взаимосовместимости Вооруженных Сил Украины и Дании и делают наши государства сильнее в общем стремлении к миру и безопасности в Европе
