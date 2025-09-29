"Крила оборони": українські фахівці з протидії БпЛА прибули до Данії для спільних навчань
У Данії розпочалися навчання "Крила оборони" за участю українських фахівців з протидії ударним БпЛА. Військові обмінюватимуться досвідом та відпрацьовуватимуть практичні завдання.
У Королівстві Данія розпочалися спільні навчання "Крила оборони", в яких разом із данськими колегами беруть участь українські фахівці з протидії ударним БпЛА, передає УНН із посиланням на Генштаб.
Деталі
За даними Генштабу, українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв’язку з ситуацією, повʼязаною з появою невідомих безпілотників над країною.
Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.
Такі навчання є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності Збройних Сил України і Данії та роблять наші держави сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі
