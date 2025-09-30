Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський

Українські військові розпочали розгортання місію в Данії для поширення досвіду захисту від дронів, військових високопосадовцям доручено працювати з партнерами у Європі, які можуть розгорнути систему протидії безпілотникам, а результати місії в Данії сформують відповідні рамки, повідомив Президент України Володимир Зеленський у вівторок у Telegram, пише УНН.

Наші військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам - повідомив Зеленський.

Президент наголосив: "Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі".

Сьогодні Головком доповів про перший звіт команди з Данії. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами. Слава Україні! - підкреслив Зеленський.

