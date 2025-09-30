Єврокомісія просуває 4 оборонні проєкти для блокування повітряної агресії рф - Politico

У понеділок Європейська комісія запропонувала чотири ключові оборонні проекти, зокрема стіну з дронів для блокування російської повітряної агресії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.

Деталі

Повідомляється, що дев'ятисторінковий документ був розповсюджений серед країн-членів напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені в середу, де вони обговорять оборону та шляхи подальшої підтримки України.

Як пише Politico, лідери мають досягти угоди щодо політичних вказівок для президента Комісії Урсули фон дер Ляєн та високопоставленого дипломата ЄС Каї Каллас, яких попросили представити дорожню карту щодо посилення оборони ЄС на іншому саміті лідерів пізніше в жовтні.

Окрім стіни з дронів, у документі згадуються ще три проєкти:

"Східне флангове спостереження", метою якого є виявлення загроз, починаючи від гібридних операцій і закінчуючи вторгненням дронів;

"Щит протиповітряної оборони" - спільний проект ЄС та інших європейських країн для посилення можливостей протиповітряної та протиракетної оборони;

"Оборонні космічні щити", метою якого є підтримка конкурентоспроможності блоку в космічній сфері для моніторингу загроз.

Зустріч лідерів відбулася після порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Данії та Норвегії протягом останніх тижнів, та зальоту літаків рф на територію Естонії. Через це, за словами Комісії, створення стіни з дронів та спостереження за східним флангом "вимагають особливої терміновості та мають бути негайно просунуті".

Щоб отримати гроші ЄС, усі проєкти вимагають одноголосного схвалення, а це означає, що країни, далекі від російської загрози, потрібно буде переконати витратити ці гроші. Проєкти будуть відкриті для всіх країн-членів і можуть бути принаймні частково профінансовані Європейською програмою оборонної промисловості вартістю 1,5 мільярда євро, переговори щодо якої все ще ведуться - пише Politico.

Зазначається, що у документі Комісія не надала фінансових деталей щодо фінансування, необхідного для створення стіни з дронів, яку вона описала як "багатошарову, глибоку зону технологічно передових систем із сумісними можливостями боротьби з дронами для виявлення, відстеження та нейтралізації".

Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський

У документі не йдеться про те, коли стіна з дронів буде готова, але зазначається, що до наступної весни Комісія та Каллас "домовляться з державами-членами-учасницями та іншими суб'єктами ЄС, включаючи Європейське оборонне агентство, щодо відповідної координаційної домовленості".

Politico вказує, що існують побоювання щодо доцільності цієї схеми, оскільки міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок поставив під сумнів швидкі терміни, запропоновані комісаром з оборони Андрюсом Кубілюсом.

Щодо програми "Східний фланговий контроль", Комісія заявила, що "вона фінансуватиметься з різних джерел, як національних, так і ЄС".

Кожен проєкт буде включено до щорічного звіту про оборонну готовність, спрямованого на регулярне оновлення інформації про виконання дорожньої карти - інформує Politico.

Доповнення

Bloomberg повідомляло, що лідери Європейського Союзу цього тижня зберуться в Копенгагені, щоб обговорити нові оборонні проєкти, зокрема створення "європейської стіни безпілотників" та загальноєвропейського протиповітряного щита.

Президент Зеленський запропонував Польщі та партнерам створити спільний щит від повітряних загроз рф, посилаючись на досвід України. Він також зазначив, що росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів.

Загалом в основі проєкту "стіни дронів" лежить "багатошарова система захисту від дронів" під назвою Eirshield, платформа проти дронів, розроблена в рамках спільного партнерства естонської компанії DefSecIntel та латвійської Origin Robotics.