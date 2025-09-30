НАТО усиливает координацию и поддержку Украины после инцидентов с дронами в Европе

На фоне инцидентов с дронами в Польше и Эстонии союзники усиливают координацию и поддержку Украины. В НАТО подчеркивают, что помощь Киеву - это не только солидарность, но и стратегическая защита безопасности и стабильности всей Европы. Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте, пишет УНН.

Детали

По словам Рютте, НАТО демонстрирует силу в определении целей по развитию возможностей Украины. Одним из примеров является инициатива создания "стены из дронов". Это особенно актуально, ведь события последних недель показали, насколько серьезна эта проблема: атаки дронов в Польше, инцидент с МиГ-31 в Эстонии и ситуация, которая сейчас оценивается в Дании, говорит Рютте. Если в случае Дании обстоятельства еще выясняются, то в отношении Польши и Эстонии "понятно, что это касается России".

Однако (однако), мы оцениваем, намеренно это или нет, но даже если это не намеренно, это безрассудно и неприемлемо. Поэтому нам нужно защищать наше небо. Так что беспилотники будут использоваться для уничтожения беспилотников, которые стоят всего несколько тысяч долларов. Поэтому нам нужен закон о беспилотниках - подчеркнул Рютте.

Он также отметил, что когда речь идет об Украине – "это наша первая линия обороны" и помощь Украине – это защита европейских ценностей, а также вопрос коллективной безопасности.

Поэтому крайне важно, чтобы они продолжали борьбу. Мы продолжаем их поддерживать. Американцы снова открыли шлюзы своего летального и нелетального оружия через инициативу "Перл". Я думаю, что это чрезвычайно важно, поэтому оплачено союзниками - добавил он, отметив, что все, что сейчас делает Европейская Комиссия, нацелено на то, чтобы вывести Украину на более сильную позицию в переговорах с рф.

Ранее УНН писал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о договоренности с Украиной о выделении 2 млрд евро на беспилотники. Она также предложила идею репарационного кредита на основе обездвиженных российских суверенных активов.