НАТО усиливает координацию и поддержку Украины после инцидентов с дронами в Европе

$41.320.16
48.440.03
ukenru
11:14 • 10811 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 26597 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 44867 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 24965 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 23751 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 21494 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 20888 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22891 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68360 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 57030 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
70%
757мм
Популярные новости
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА30 сентября, 04:42 • 17429 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 21763 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа08:56 • 21004 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 19887 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 12259 просмотра
публикации
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 2538 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 44863 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68358 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72090 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 73870 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Копенгаген
Дания
Реклама
УНН Lite
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 10588 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 20067 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 25025 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 26908 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 39133 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
T-90
Хранитель
Северный поток

НАТО усиливает координацию и поддержку Украины после инцидентов с дронами в Европе

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО усиливает координацию и поддержку Украины после инцидентов с дронами в Польше и Эстонии. Помощь Киеву является стратегической защитой безопасности и стабильности Европы.

НАТО усиливает координацию и поддержку Украины после инцидентов с дронами в Европе

На фоне инцидентов с дронами в Польше и Эстонии союзники усиливают координацию и поддержку Украины. В НАТО подчеркивают, что помощь Киеву - это не только солидарность, но и стратегическая защита безопасности и стабильности всей Европы. Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте, пишет УНН.

Детали

По словам Рютте, НАТО демонстрирует силу в определении целей по развитию возможностей Украины. Одним из примеров является инициатива создания "стены из дронов". Это особенно актуально, ведь события последних недель показали, насколько серьезна эта проблема: атаки дронов в Польше, инцидент с МиГ-31 в Эстонии и ситуация, которая сейчас оценивается в Дании, говорит Рютте. Если в случае Дании обстоятельства еще выясняются, то в отношении Польши и Эстонии "понятно, что это касается России".

Однако (однако), мы оцениваем, намеренно это или нет, но даже если это не намеренно, это безрассудно и неприемлемо. Поэтому нам нужно защищать наше небо. Так что беспилотники будут использоваться для уничтожения беспилотников, которые стоят всего несколько тысяч долларов. Поэтому нам нужен закон о беспилотниках 

- подчеркнул Рютте.

Он также отметил, что когда речь идет об Украине – "это наша первая линия обороны" и помощь Украине – это защита европейских ценностей, а также вопрос коллективной безопасности.

Поэтому крайне важно, чтобы они продолжали борьбу. Мы продолжаем их поддерживать. Американцы снова открыли шлюзы своего летального и нелетального оружия через инициативу "Перл". Я думаю, что это чрезвычайно важно, поэтому оплачено союзниками 

- добавил он, отметив, что все, что сейчас делает Европейская Комиссия, нацелено на то, чтобы вывести Украину на более сильную позицию в переговорах с рф.

Ранее УНН писал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о договоренности с Украиной о выделении 2 млрд евро на беспилотники. Она также предложила идею репарационного кредита на основе обездвиженных российских суверенных активов.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Марк Рютте
Европейская комиссия
НАТО
Дания
Европа
Урсула фон дер Ляйен
Эстония
Украина
Польша