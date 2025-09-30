НАТО посилює координацію та підтримку України після інцидентів з дронами в Європі
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО посилює координацію та підтримку України після інцидентів з дронами в Польщі та Естонії. Допомога Києву є стратегічним захистом безпеки та стабільності Європи.
На тлі інцидентів із дронами в Польщі та Естонії союзники посилюють координацію та підтримку України. У НАТО наголошують, що допомога Києву - це не лише солідарність, а й стратегічний захист безпеки та стабільності всієї Європи. Про це заявив Генсек НАТО Марк Рютте, пише УНН.
Деталі
За словами Рютте, НАТО демонструє силу у визначенні цілей щодо розвитку можливостей України. Одним із прикладів є ініціатива створення "стіни з дронів". Це особливо актуально, адже події останніх тижнів показали, наскільки серйозною є ця проблема: атаки дронів у Польщі, інцидент із МіГ-31 в Естонії та ситуація, що нині оцінюється у Данії, каже Рютте. Якщо у випадку Данії обставини ще з’ясовуються, то щодо Польщі й Естонії "зрозуміло, що це стосується росії".
Однак (одначе), ми оцінюємо, чи це навмисно, чи ні, але навіть якщо це не навмисно, це безрозсудно і неприйнятно. Тому нам потрібно захищати наше небо. Тож безпілотники будуть використовуватися для знищення безпілотників, які коштують лише кілька тисяч доларів. Тому нам потрібен закон про безпілотники
Він також зазначив, що коли йдеться про Україну – "це наша перша лінія оборони" і допомога Україні – це захист європейських цінностей, а також питання колективної безпеки.
Тому вкрай важливо, щоб вони продовжували боротьбу. Ми продовжуємо їх підтримувати. Американці знову відкрили шлюзи своєї летальної та нелетальної зброї через ініціативу "Перл". Я думаю, що це надзвичайно важливо, тому оплачено союзниками
Раніше УНН писав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про домовленість з Україною щодо виділення 2 млрд євро на безпілотники. Вона також запропонувала ідею репараційного кредиту на основі знерухомлених російських суверенних активів.