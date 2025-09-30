НАТО посилює координацію та підтримку України після інцидентів з дронами в Європі

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
13:32 • 4588 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 12987 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 28445 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 47886 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 26308 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 24431 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 21982 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 20983 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22966 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69732 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.8м/с
56%
757мм
Популярнi новини
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 18811 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 23263 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 22529 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 21974 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 13764 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 4626 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 6042 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 47902 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69739 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 150056 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Копенгаген
Данія
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 11329 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 22211 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 25663 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 27512 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 39708 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Т-90
The Guardian
Північний потік

НАТО посилює координацію та підтримку України після інцидентів з дронами в Європі

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО посилює координацію та підтримку України після інцидентів з дронами в Польщі та Естонії. Допомога Києву є стратегічним захистом безпеки та стабільності Європи.

НАТО посилює координацію та підтримку України після інцидентів з дронами в Європі

На тлі інцидентів із дронами в Польщі та Естонії союзники посилюють координацію та підтримку України. У НАТО наголошують, що допомога Києву - це не лише солідарність, а й стратегічний захист безпеки та стабільності всієї Європи. Про це заявив Генсек НАТО Марк Рютте, пише УНН.

Деталі

За словами Рютте, НАТО демонструє силу у визначенні цілей щодо розвитку можливостей  України. Одним із прикладів є ініціатива створення "стіни з дронів". Це особливо актуально, адже події останніх тижнів показали, наскільки серйозною є ця проблема: атаки дронів у Польщі, інцидент із МіГ-31 в Естонії та ситуація, що нині оцінюється у Данії, каже Рютте. Якщо у випадку Данії обставини ще з’ясовуються, то щодо Польщі й Естонії "зрозуміло, що це стосується росії".

Однак (одначе), ми оцінюємо, чи це навмисно, чи ні, але навіть якщо це не навмисно, це безрозсудно і неприйнятно. Тому нам потрібно захищати наше небо. Тож безпілотники будуть використовуватися для знищення безпілотників, які коштують лише кілька тисяч доларів. Тому нам потрібен закон про безпілотники 

- наголосив Рютте.

Він також зазначив, що коли йдеться про Україну – "це наша перша лінія оборони" і допомога Україні – це захист європейських цінностей, а також питання колективної безпеки.

Тому вкрай важливо, щоб вони продовжували боротьбу. Ми продовжуємо їх підтримувати. Американці знову відкрили шлюзи своєї летальної та нелетальної зброї через ініціативу "Перл". Я думаю, що це надзвичайно важливо, тому оплачено союзниками 

- додав він, зазначивши, що все, що зараз робить Європейська Комісія націлено на те аби вивести Україну на сильнішу позицію у переговорах з рф.

Раніше УНН писав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про домовленість з Україною щодо виділення 2 млрд євро на безпілотники. Вона також запропонувала ідею репараційного кредиту на основі знерухомлених російських суверенних активів.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
Європейська комісія
НАТО
Данія
Європа
Урсула фон дер Ляєн
Естонія
Україна
Польща