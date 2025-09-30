НАТО посилює координацію та підтримку України після інцидентів з дронами в Європі

На тлі інцидентів із дронами в Польщі та Естонії союзники посилюють координацію та підтримку України. У НАТО наголошують, що допомога Києву - це не лише солідарність, а й стратегічний захист безпеки та стабільності всієї Європи. Про це заявив Генсек НАТО Марк Рютте, пише УНН.

За словами Рютте, НАТО демонструє силу у визначенні цілей щодо розвитку можливостей України. Одним із прикладів є ініціатива створення "стіни з дронів". Це особливо актуально, адже події останніх тижнів показали, наскільки серйозною є ця проблема: атаки дронів у Польщі, інцидент із МіГ-31 в Естонії та ситуація, що нині оцінюється у Данії, каже Рютте. Якщо у випадку Данії обставини ще з’ясовуються, то щодо Польщі й Естонії "зрозуміло, що це стосується росії".

Однак (одначе), ми оцінюємо, чи це навмисно, чи ні, але навіть якщо це не навмисно, це безрозсудно і неприйнятно. Тому нам потрібно захищати наше небо. Тож безпілотники будуть використовуватися для знищення безпілотників, які коштують лише кілька тисяч доларів. Тому нам потрібен закон про безпілотники