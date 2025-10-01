G7 готується до нових санкцій: головний удар планують завдати по нафтових доходах росії – Вloomberg

$41.140.18
Ексклюзив
12:21
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 05:57
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
1 жовтня, 05:18
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
07:33
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico
08:02
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel
08:09
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
09:58
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача
11:02
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні
10:37
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
1 жовтня, 05:00
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
30 вересня, 18:48
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
30 вересня, 14:16
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
30 вересня, 09:59
G7 готується до нових санкцій: головний удар планують завдати по нафтових доходах росії – Вloomberg

Київ • УНН

Київ • УНН

 148 перегляди

Країни G7 наближаються до узгодження нових санкцій, спрямованих на різке обмеження нафтових доходів росії та посилення фінансової стійкості України. Серед варіантів – санкції проти тіньового флоту танкерів та обмеження у фінансовому секторі.

G7 готується до нових санкцій: головний удар планують завдати по нафтових доходах росії – Вloomberg

Країни "Великої сімки" наближаються до узгодження масштабного пакету санкцій, спрямованого на різке обмеження нафтових доходів росії та посилення фінансової стійкості України. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт заяви міністрів фінансів G7, пише УНН.

Деталі

У документі наголошується, що союзники готові перейти до більш рішучих кроків через небажання кремля припиняти війну.

Ми погоджуємося з необхідністю діяти разом і вважаємо, що зараз настав час для значної скоординованої ескалації заходів для зміцнення стійкості України та критичного зниження здатності росії вести війну проти України 

– йдеться у проєкті заяви.

За даними джерел, остаточний текст може бути змінено до офіційного підписання. До складу "сімки" входять США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада.

Трійка лідерів ЄС зустрілася перед неформальним самітом, говорили про Україну та оборону - Politico
01.10.25, 13:54

Окремо у документі підкреслюється необхідність вдарити по основному джерелу російських доходів – нафтовому експорту.

Ми погодилися, що зараз саме час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, що є основним джерелом їхніх доходів 

– зазначено у заяві.

Серед варіантів, які розглядають країни G7, – санкції проти тіньового флоту російських нафтових танкерів, додаткові обмеження у фінансовому секторі, а також заходи щодо організацій та держав, які допомагають москві обходити чинні санкції.

Водночас міністри фінансів обговорять фінансові потреби України, зокрема координацію використання заморожених активів Центробанку рф.

Паралельно лідери ЄС зібралися в Данії, де розглядається план використання заморожених у Європі активів для надання Києву нового пакета допомоги на 140 млрд євро (164 млрд доларів). Крім того, ЄС готує нові санкції, які передбачають заборону імпорту російського зрідженого газу до 2027 року та посилення обмежень у фінансовій та енергетичній сферах.

За словами джерел, і ЄС, і G7 прагнуть остаточно погодити ці рішення вже протягом жовтня.

Прем'єр Данії про заморожені активи рф для України: є деякі юридичні питання, але зрештою є "гарною ідеєю"
01.10.25, 14:15

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Bloomberg
Європейський Союз
Данія
Канада
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Японія
Сполучені Штати Америки