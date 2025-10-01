G7 готується до нових санкцій: головний удар планують завдати по нафтових доходах росії – Вloomberg

Країни "Великої сімки" наближаються до узгодження масштабного пакету санкцій, спрямованого на різке обмеження нафтових доходів росії та посилення фінансової стійкості України. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт заяви міністрів фінансів G7, пише УНН.

Деталі

У документі наголошується, що союзники готові перейти до більш рішучих кроків через небажання кремля припиняти війну.

Ми погоджуємося з необхідністю діяти разом і вважаємо, що зараз настав час для значної скоординованої ескалації заходів для зміцнення стійкості України та критичного зниження здатності росії вести війну проти України – йдеться у проєкті заяви.

За даними джерел, остаточний текст може бути змінено до офіційного підписання. До складу "сімки" входять США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада.

Окремо у документі підкреслюється необхідність вдарити по основному джерелу російських доходів – нафтовому експорту.

Ми погодилися, що зараз саме час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, що є основним джерелом їхніх доходів – зазначено у заяві.

Серед варіантів, які розглядають країни G7, – санкції проти тіньового флоту російських нафтових танкерів, додаткові обмеження у фінансовому секторі, а також заходи щодо організацій та держав, які допомагають москві обходити чинні санкції.

Водночас міністри фінансів обговорять фінансові потреби України, зокрема координацію використання заморожених активів Центробанку рф.

Паралельно лідери ЄС зібралися в Данії, де розглядається план використання заморожених у Європі активів для надання Києву нового пакета допомоги на 140 млрд євро (164 млрд доларів). Крім того, ЄС готує нові санкції, які передбачають заборону імпорту російського зрідженого газу до 2027 року та посилення обмежень у фінансовій та енергетичній сферах.

За словами джерел, і ЄС, і G7 прагнуть остаточно погодити ці рішення вже протягом жовтня.

