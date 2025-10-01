G7 готовится к новым санкциям: главный удар планируют нанести по нефтяным доходам России – Bloomberg
Киев • УНН
Страны G7 приближаются к согласованию новых санкций, направленных на резкое ограничение нефтяных доходов России и усиление финансовой устойчивости Украины. Среди вариантов – санкции против теневого флота танкеров и ограничения в финансовом секторе.
Страны "Большой семерки" приближаются к согласованию масштабного пакета санкций, направленного на резкое ограничение нефтяных доходов России и усиление финансовой устойчивости Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект заявления министров финансов G7, пишет УНН.
Детали
В документе отмечается, что союзники готовы перейти к более решительным шагам из-за нежелания кремля прекращать войну.
Мы соглашаемся с необходимостью действовать вместе и считаем, что сейчас настало время для значительной скоординированной эскалации мер для укрепления устойчивости Украины и критического снижения способности России вести войну против Украины
По данным источников, окончательный текст может быть изменен до официального подписания. В состав "семерки" входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.
Тройка лидеров ЕС встретилась перед неформальным саммитом, говорили об Украине и обороне - Politico01.10.25, 13:54 • 1450 просмотров
Отдельно в документе подчеркивается необходимость ударить по основному источнику российских доходов – нефтяному экспорту.
Мы согласились, что сейчас самое время максимально усилить давление на экспорт российской нефти, что является основным источником их доходов
Среди вариантов, которые рассматривают страны G7, – санкции против теневого флота российских нефтяных танкеров, дополнительные ограничения в финансовом секторе, а также меры в отношении организаций и государств, которые помогают Москве обходить действующие санкции.
В то же время министры финансов обсудят финансовые потребности Украины, в частности координацию использования замороженных активов Центробанка РФ.
Параллельно лидеры ЕС собрались в Дании, где рассматривается план использования замороженных в Европе активов для предоставления Киеву нового пакета помощи на 140 млрд евро (164 млрд долларов). Кроме того, ЕС готовит новые санкции, которые предусматривают запрет импорта российского сжиженного газа до 2027 года и усиление ограничений в финансовой и энергетической сферах.
По словам источников, и ЕС, и G7 стремятся окончательно согласовать эти решения уже в течение октября.
Премьер Дании о замороженных активах рф для Украины: есть некоторые юридические вопросы, но в конце концов "идея хорошая"01.10.25, 14:15 • 1172 просмотра