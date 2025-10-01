G7 готовится к новым санкциям: главный удар планируют нанести по нефтяным доходам России – Bloomberg

$41.140.18
Эксклюзив
12:21
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в Одессе
Эксклюзив
1 октября, 06:00
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
1 октября, 05:57
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
30 сентября, 17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
публикации
Эксклюзивы
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенок
1 октября, 05:18
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
07:33
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico
08:02
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel
08:09
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
09:58
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
12:21
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя
11:02
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодня
10:37
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
1 октября, 06:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
1 октября, 05:00
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
09:58
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
07:33
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды
30 сентября, 18:48
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены
30 сентября, 14:16
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов
30 сентября, 09:59
Financial Times
ТикТок
Тесла Модель Y
Бильд
E-6 Mercury

G7 готовится к новым санкциям: главный удар планируют нанести по нефтяным доходам России – Bloomberg

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Страны G7 приближаются к согласованию новых санкций, направленных на резкое ограничение нефтяных доходов России и усиление финансовой устойчивости Украины. Среди вариантов – санкции против теневого флота танкеров и ограничения в финансовом секторе.

G7 готовится к новым санкциям: главный удар планируют нанести по нефтяным доходам России – Bloomberg

Страны "Большой семерки" приближаются к согласованию масштабного пакета санкций, направленного на резкое ограничение нефтяных доходов России и усиление финансовой устойчивости Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект заявления министров финансов G7, пишет УНН.

Детали

В документе отмечается, что союзники готовы перейти к более решительным шагам из-за нежелания кремля прекращать войну.

Мы соглашаемся с необходимостью действовать вместе и считаем, что сейчас настало время для значительной скоординированной эскалации мер для укрепления устойчивости Украины и критического снижения способности России вести войну против Украины 

– говорится в проекте заявления.

По данным источников, окончательный текст может быть изменен до официального подписания. В состав "семерки" входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

Тройка лидеров ЕС встретилась перед неформальным саммитом, говорили об Украине и обороне - Politico01.10.25, 13:54 • 1450 просмотров

Отдельно в документе подчеркивается необходимость ударить по основному источнику российских доходов – нефтяному экспорту.

Мы согласились, что сейчас самое время максимально усилить давление на экспорт российской нефти, что является основным источником их доходов 

– указано в заявлении.

Среди вариантов, которые рассматривают страны G7, – санкции против теневого флота российских нефтяных танкеров, дополнительные ограничения в финансовом секторе, а также меры в отношении организаций и государств, которые помогают Москве обходить действующие санкции.

В то же время министры финансов обсудят финансовые потребности Украины, в частности координацию использования замороженных активов Центробанка РФ.

Параллельно лидеры ЕС собрались в Дании, где рассматривается план использования замороженных в Европе активов для предоставления Киеву нового пакета помощи на 140 млрд евро (164 млрд долларов). Кроме того, ЕС готовит новые санкции, которые предусматривают запрет импорта российского сжиженного газа до 2027 года и усиление ограничений в финансовой и энергетической сферах.

По словам источников, и ЕС, и G7 стремятся окончательно согласовать эти решения уже в течение октября.

Премьер Дании о замороженных активах рф для Украины: есть некоторые юридические вопросы, но в конце концов "идея хорошая"01.10.25, 14:15 • 1172 просмотра

Степан Гафтко

