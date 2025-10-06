Зеленский: в дронах и ракетах с атаки РФ 5 октября более 100 тыс. иностранных компонентов, ожидаем решения координаторов G7 по санкциям

$41.230.05
48.380.12
ukenru
06:51 • 10157 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 27639 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 20264 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 30883 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 60251 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 74680 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 89595 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 164318 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 127117 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 110468 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
90%
750мм
Популярные новости
В Луганске оккупанты устроили "день предателя" и наградили учителей-коллаборантов - ЦНС6 октября, 00:26 • 17500 просмотра
Президент Чехии не поручил лидерам пророссийской партии ANO формирование нового правительства6 октября, 01:58 • 15839 просмотра
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село ЛапаевкаVideo6 октября, 02:29 • 21903 просмотра
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен6 октября, 03:21 • 19509 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области06:37 • 12319 просмотра
публикации
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 7476 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto06:06 • 27639 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 164318 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 93454 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 106560 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Тим Кук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 54173 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 51340 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 127117 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 60014 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 61726 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Forbes
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Зеленский: в дронах и ракетах с атаки РФ 5 октября более 100 тыс. иностранных компонентов, ожидаем решения координаторов G7 по санкциям

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские дроны и ракеты, использованные 5 октября, содержали более 100 тыс. компонентов иностранного производства. Украина ожидает системного решения от встречи санкционных координаторов G7 на этой неделе.

Зеленский: в дронах и ракетах с атаки РФ 5 октября более 100 тыс. иностранных компонентов, ожидаем решения координаторов G7 по санкциям

В дронах и ракетах, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 5 октября, содержалось более 100 тыс. компонентов иностранного производства, и Украина ожидает системного решения от встречи санкционных координаторов G7 на этой неделе, сообщил в понедельник Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

На четвертом году полномасштабной войны Россия продолжает получать компоненты для изготовления оружия. Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства – компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в "искандерах" – около 1500, в "кинжалах" – 192 компонента, и 405 – в "калибрах"

- сообщил Зеленский.

В частности, по данным Президента, "компании в Соединенных Штатах Америки производят конвертеры для ракет Х-101 и дронов типа Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет "кинжал", аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет".

"По меньшей мере 50 единиц разнообразной микроэлектроники в каждом "шахеде" производится в Китае и Тайване. Микроконтроллеры для БпЛА производятся в Швейцарии, а микрокомпьютеры для контроля полета дронов – в Великобритании. Оптоизоляторы для крылатых ракет изготовлены в Японии, а коммутационные разъемы – в Германии. Кроме того, Россия использует процессоры, произведенные в Нидерландах, и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея", - отметил Зеленский.

Новые санкции

"Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России и ее войне, также мы передали предложения по ограничению схем поставок", - подчеркнул Президент.

По его словам, "соответствующие данные каждой компании и каждого продукта есть у партнеров, и они знают, на что и как именно нужно реагировать".

На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов "Группы семи", и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций. Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить

- подчеркнул Зеленский.

В G7 заявили об усилении давления на импортеров российской нефти - коммюнике02.10.25, 02:13 • 2736 просмотров

"Мы внимательно наблюдаем и анализируем компоненты, которые Россия и в дальнейшем получает из третьих стран. Сегодня необходимо системное и скоординированное решение на уровне G7, чтобы закрыть эти лазейки и обеспечить эффективность санкций", - подчеркнул советник - уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, которого цитируют в ОП.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Швейцария
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Тайвань
9К720 Искандер
Южная Корея
Великобритания
Германия
Нидерланды
Китай
Япония
Владимир Зеленский
Украина