Зеленский: в дронах и ракетах с атаки РФ 5 октября более 100 тыс. иностранных компонентов, ожидаем решения координаторов G7 по санкциям

В дронах и ракетах, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 5 октября, содержалось более 100 тыс. компонентов иностранного производства, и Украина ожидает системного решения от встречи санкционных координаторов G7 на этой неделе, сообщил в понедельник Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

На четвертом году полномасштабной войны Россия продолжает получать компоненты для изготовления оружия. Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства – компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в "искандерах" – около 1500, в "кинжалах" – 192 компонента, и 405 – в "калибрах" - сообщил Зеленский.

В частности, по данным Президента, "компании в Соединенных Штатах Америки производят конвертеры для ракет Х-101 и дронов типа Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет "кинжал", аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет".

"По меньшей мере 50 единиц разнообразной микроэлектроники в каждом "шахеде" производится в Китае и Тайване. Микроконтроллеры для БпЛА производятся в Швейцарии, а микрокомпьютеры для контроля полета дронов – в Великобритании. Оптоизоляторы для крылатых ракет изготовлены в Японии, а коммутационные разъемы – в Германии. Кроме того, Россия использует процессоры, произведенные в Нидерландах, и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея", - отметил Зеленский.

Новые санкции

"Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России и ее войне, также мы передали предложения по ограничению схем поставок", - подчеркнул Президент.

По его словам, "соответствующие данные каждой компании и каждого продукта есть у партнеров, и они знают, на что и как именно нужно реагировать".

На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов "Группы семи", и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций. Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить - подчеркнул Зеленский.

"Мы внимательно наблюдаем и анализируем компоненты, которые Россия и в дальнейшем получает из третьих стран. Сегодня необходимо системное и скоординированное решение на уровне G7, чтобы закрыть эти лазейки и обеспечить эффективность санкций", - подчеркнул советник - уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, которого цитируют в ОП.