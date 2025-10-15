$41.750.14
Санкции против рф, поставки в россию компонентов для оружия и планы кремля: Зеленский получил доклад главы СВР перед визитом в США

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Президент Зеленский получил доклад от руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. В ней говорится об эффективности санкций против рф и планах россии в отношении беларуси.

Санкции против рф, поставки в россию компонентов для оружия и планы кремля: Зеленский получил доклад главы СВР перед визитом в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад от руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко, стороны обсудили санкции против рф, их эффективность, ключевые направления продолжения давления, а также планы россии относительно беларуси, пишет УНН.

Доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять эту войну, и чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее сможем гарантировать надежную безопасность. Это четко подтверждается закрытыми данными, которые были получены нашей разведкой

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, есть также множество открытых данных, в частности относительно состояния российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на россию.

Санкции против ВПК и финсектора рф будут усилены - Ермак14.10.25, 15:15 • 2866 просмотров

Система путина не выдержит противостояния, в которое он завел россию. Определили сегодня ключевые направления дальнейшего нашего давления. Поручил работать с соответствующими странами

- подчеркнул Президент.

Зеленский: в дронах и ракетах с атаки рф 5 октября более 100 тыс. иностранных компонентов, ожидаем решения координаторов G7 по санкциям06.10.25, 12:03 • 2931 просмотр

Также затронули тему поставок в россию компонентов для оружия.

Накануне моего визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами обсудили ключевые источники поставок в россию критических компонентов и оборудования для производства оружия

- указал Зеленский.

По его словам, в Украине четко понимают, "какие поставки имеют наибольшее значение для москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта". "У наших партнеров для этого есть все возможности", - подчеркнул он.

Украинская делегация готовит основу для разговора Зеленского и Трампа: посол в США сообщила детали15.10.25, 08:57 • 2482 просмотра

Также Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать

- сообщил Зеленский.

Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13.10.25, 11:25 • 17154 просмотра

Юлия Шрамко

