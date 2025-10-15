Санкции против рф, поставки в россию компонентов для оружия и планы кремля: Зеленский получил доклад главы СВР перед визитом в США
Киев • УНН
Президент Зеленский получил доклад от руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. В ней говорится об эффективности санкций против рф и планах россии в отношении беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад от руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко, стороны обсудили санкции против рф, их эффективность, ключевые направления продолжения давления, а также планы россии относительно беларуси, пишет УНН.
Доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять эту войну, и чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее сможем гарантировать надежную безопасность. Это четко подтверждается закрытыми данными, которые были получены нашей разведкой
По его словам, есть также множество открытых данных, в частности относительно состояния российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на россию.
Система путина не выдержит противостояния, в которое он завел россию. Определили сегодня ключевые направления дальнейшего нашего давления. Поручил работать с соответствующими странами
Также затронули тему поставок в россию компонентов для оружия.
Накануне моего визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами обсудили ключевые источники поставок в россию критических компонентов и оборудования для производства оружия
По его словам, в Украине четко понимают, "какие поставки имеют наибольшее значение для москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта". "У наших партнеров для этого есть все возможности", - подчеркнул он.
Также Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать
