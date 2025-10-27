$42.000.10
Эксклюзив
08:41 • 11260 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 14984 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 17881 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 20453 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 20039 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 56037 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 53297 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45660 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47960 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29268 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
ГУР выявило 68 новых иностранных компонентов в ракетах и дронах, которыми рф атакует энергетику Украины

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Главное управление разведки Минобороны Украины выявило 68 новых иностранных компонентов в ракетах и БПЛА, которыми россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. Эти компоненты были найдены в оружии, использованном во время атаки 22 октября, и происходят из различных стран, включая США, Китай, Швейцарию, Японию и Тайвань.

ГУР выявило 68 новых иностранных компонентов в ракетах и дронах, которыми рф атакует энергетику Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины узнало данные о 68 новых иностранных компонентах ракет и БПЛА, которыми россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пишет УНН.

Детали

"ГУР публикует данные о 68 иностранных компонентах ракет и БПЛА, которыми россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении разведки в соцсетях.

Как указано, ГУР МО Украины обнародует информацию о "68 новых компонентах, обнаруженных в ракетах и БПЛА, примененных россией против Украины", в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions.

В это обновление, в частности, вошли компоненты крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", северокорейской баллистики KN-23/KN-24 и ударного БПЛА "Герань-2" (Shahed-136)

- сообщили в ГУР.

Именно эти средства поражения, как указали в разведке, "были использованы врагом в ночь на 22 октября во время массированной комбинированной воздушной атаки на украинскую энергетику и мирные города".

На фоне новостей "об успехах локализации" российские ракеты и беспилотники продолжают летать на чипах американских, китайских, швейцарских, японских, тайваньских и других иностранных производителей. В то же время два из шести типов средств поражения, примененных в этой атаке, поступают в рф благодаря поддержке ее стратегических партнеров - Ирана и КНДР

- отметили в ГУР.

Это, как указано, подчеркивает риски для регионов далеко за пределами Европы, в частности для Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

"Сегодняшнее обновление подтверждает, что действующие мировые практики экспортного контроля и механизмы взаимодействия между странами нуждаются в пересмотре и усовершенствовании в ответ на новые вызовы военного времени", - подчеркнули в ГУР.

Раздел "Компоненты в оружии", который содержит информацию о почти 5,2 тыс. компонентах в 179 образцах вооружения, призван помочь цивилизованному миру в технологическом разоружении агрессоров, отметили в разведке.

Санкции против рф, поставки в россию компонентов для оружия и планы кремля: Зеленский получил доклад главы СВР перед визитом в США15.10.25, 14:30 • 2855 просмотров

Юлия Шрамко

