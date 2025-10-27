ГУР выявило 68 новых иностранных компонентов в ракетах и дронах, которыми рф атакует энергетику Украины
Киев • УНН
Главное управление разведки Минобороны Украины выявило 68 новых иностранных компонентов в ракетах и БПЛА, которыми россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. Эти компоненты были найдены в оружии, использованном во время атаки 22 октября, и происходят из различных стран, включая США, Китай, Швейцарию, Японию и Тайвань.
Детали
"ГУР публикует данные о 68 иностранных компонентах ракет и БПЛА, которыми россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении разведки в соцсетях.
Как указано, ГУР МО Украины обнародует информацию о "68 новых компонентах, обнаруженных в ракетах и БПЛА, примененных россией против Украины", в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions.
В это обновление, в частности, вошли компоненты крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", северокорейской баллистики KN-23/KN-24 и ударного БПЛА "Герань-2" (Shahed-136)
Именно эти средства поражения, как указали в разведке, "были использованы врагом в ночь на 22 октября во время массированной комбинированной воздушной атаки на украинскую энергетику и мирные города".
На фоне новостей "об успехах локализации" российские ракеты и беспилотники продолжают летать на чипах американских, китайских, швейцарских, японских, тайваньских и других иностранных производителей. В то же время два из шести типов средств поражения, примененных в этой атаке, поступают в рф благодаря поддержке ее стратегических партнеров - Ирана и КНДР
Это, как указано, подчеркивает риски для регионов далеко за пределами Европы, в частности для Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.
"Сегодняшнее обновление подтверждает, что действующие мировые практики экспортного контроля и механизмы взаимодействия между странами нуждаются в пересмотре и усовершенствовании в ответ на новые вызовы военного времени", - подчеркнули в ГУР.
Раздел "Компоненты в оружии", который содержит информацию о почти 5,2 тыс. компонентах в 179 образцах вооружения, призван помочь цивилизованному миру в технологическом разоружении агрессоров, отметили в разведке.
