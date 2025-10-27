ГУР выявило 68 новых иностранных компонентов в ракетах и дронах, которыми рф атакует энергетику Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины узнало данные о 68 новых иностранных компонентах ракет и БПЛА, которыми россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пишет УНН.

"ГУР публикует данные о 68 иностранных компонентах ракет и БПЛА, которыми россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении разведки в соцсетях.

Как указано, ГУР МО Украины обнародует информацию о "68 новых компонентах, обнаруженных в ракетах и БПЛА, примененных россией против Украины", в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions.

Именно эти средства поражения, как указали в разведке, "были использованы врагом в ночь на 22 октября во время массированной комбинированной воздушной атаки на украинскую энергетику и мирные города".

На фоне новостей "об успехах локализации" российские ракеты и беспилотники продолжают летать на чипах американских, китайских, швейцарских, японских, тайваньских и других иностранных производителей. В то же время два из шести типов средств поражения, примененных в этой атаке, поступают в рф благодаря поддержке ее стратегических партнеров - Ирана и КНДР