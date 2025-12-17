Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex

Государство должно отреагировать на многочисленные обращения украинских граждан, заявляющих о причиненном им вреде в частной одесской клинике Odrex. Речь идет не о единичных жалобах, а о массовых свидетельствах семей умерших пациентов и людей, переживших тяжелые осложнения после лечения там. Услышит ли Министерство здравоохранения и правоохранители просьбы людей о помощи - читайте в материале УНН.

Украинцы больше не готовы оставаться один на один с трагедиями, связанными с лечением в клинике Odrex. Люди, считающие себя пострадавшими, вышли в публичное пространство, объединились, обратились в правоохранительные органы и органы власти, четко обозначив свою позицию: проблема нарушений в "Одрекс" носит системный характер и выходит далеко за пределы единичных медицинских ошибок.

Символом объединения стал запуск сайта Stop Odrex – открытой платформы, где пострадавшие могут анонимно или публично рассказать собственные истории, предоставить медицинские документы, свидетельства и материалы, узнать новости о ходе других уголовных дел пострадавших и поддержать друг друга. А также совместное видеообращение от родных умерших пациентов Odrex. Которые обратились к правоохранителям и властям с просьбой восстановить справедливость и предупредить новые трагедии.

Люди прямо говорят: самостоятельно противостоять крупной частной клинике с мощными финансовыми, юридическими и медийными ресурсами – они не могут. Речь идет не только о возможностях нанимать дорогих адвокатов, но и о системном информационном противодействии. Мол, после того как врачам Odrex было сообщено о подозрении по делу, связанному со смертью бизнесмена Аднана Кивана, совладелец клиники якобы запустил масштабную кампанию по "отбеливанию" репутации медучреждения и подозреваемого в медицинской халатности, повлекшей смерть пациента, Виталия Русакова. Который был личным врачом Аднана Кивана на протяжении долгих лет. А как рассказала журналистка Зоя Казанжи, еще и получил в подарок от Аднана Кивана квартиру с ремонтом и новенький автомобиль Lexus.

Поэтому возникает логичный вопрос: могут ли обычные граждане, потерявшие близких и годами борющиеся за правду, противостоять клинике, способной в короткие сроки направить огромные деньги для формирования выгодного для себя информационного поля? Именно это очевидное неравенство возможностей и заставило людей объединиться и обратиться непосредственно к государству, которое способно обеспечить беспристрастное расследование и реальную ответственность. А главное – способно защитить украинских пациентов.

Ведь несмотря на разные диагнозы, истории людей имеют общие черты – повторяемость медицинских ошибок и методов ведения бизнеса в Odrex. Люди с разными болезнями, из разных городов, независимо друг от друга, описывают схожие события: лечение не по медицинским протоколам, резкое ухудшение состояния здоровья с момента пребывания в клинике, давление и запугивание со стороны администрации, стремительный рост стоимости лечения, а после смерти пациента – трудности с получением полной медицинской документации, фальсификация подписей родных пациентов, запрет вскрытия тела умершего и ритуальная служба "Анубис" – что без предупреждения родных забирает умерших пациентов из Odrex. Трагические истории лечения в клинике Odrex пострадавшие и их семьи рассказали в документальном фильме "Осиное гнездо".

Все это не является судебными приговорами и не подменяет собой следствие. Но когда люди массово жалуются на частную клинику и заявляют о беспрецедентных нарушениях – правовое государство не может оставить это без внимания. Первый шаг в виде отзыва медицинской лицензии Odrex, выданной на ООО "Дом медицины" – уже сделан. Далее должна состояться комплексная проверка всей клиники и отдельно каждой из юридических лиц медучреждения, на соблюдение лицензионных условий. Ответственность за это лежит на Минздраве, как единственном регуляторе медицинской сферы в Украине и лицензиате частных клиник.

Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля

Скандал вокруг Odrex давно вышел за пределы одной смерти. Он касается доверия к системе здравоохранения, эффективности государственного контроля и способности государства защищать граждан в ситуациях, где баланс сил очевидно неравный. Если люди вынуждены создавать движение, сайт, публичные обращения и документальные фильмы, это означает лишь одно: институциональные механизмы защиты пока не сработали.

Игнорирование этого запроса может иметь значительно более широкие последствия, чем репутационные риски для отдельной клиники. Оно формирует опасный прецедент – когда даже в случаях смертей пациентов государство остается в стороне, а граждане вынуждены сами бороться за право быть услышанными.

Пострадавшие подчеркивают: они не стремятся к мести. Они просят о справедливости, ответственности и гарантиях того, что подобные трагедии не повторятся. И чем больше людей решается говорить открыто, тем очевиднее становится: проблема может быть значительно глубже, чем отдельные медицинские инциденты.