Лікування, яке мало б рятувати життя, в "Одрексі", як розповідають постраждалі пацієнти, перетворюється на смертельний ризик – але адвокати клініки вперто мовчать про головне. Поки Масі Найєм – засновник юридичної компанії "Міллер", яка захищає скандальну одеську клініку Odrex, звинувачує журналістів, правоохоронців і навіть Telegram-канали у "змові" проти медзакладу, факти свідчать про протилежне: клініка приховує документацію, лікарям інкримінують неналежне лікування, що привело до смерті пацієнта, а кількість постраждалих і загиблих пацієнтів уже давно виходить за межі "одиничних випадків", пише УНН.

Як написав Масі Найєм, смерть людини – це завжди трагедія, яка потребує тиші, поваги та чесного розслідування. У своєму дописі він звинувачує без перебільшення всіх – журналістів, правоохоронців, місцеву владу і навіть Telegram-канали у змові проти клініки та намагається виставити "Одрекс" жертвою переслідувань.

Чому саме Найєм написав цей допис? Все логічно - після його служби у війську, а також завдяки публічності його брата – колишнього нардепа Мустафи Найєма, саме він став обличчям адвокатської фірми, у якого велика кількість підписників у соцмережах.

У дописі, написаному за допомогою АІ, Найєм намагається переконати суспільство, що клініка, у якій помирають пацієнти насправді жертва, а не кривдник. За даними платформи, яка аналізує тексти на предмет використання штучного інтелекту, пост Найєму писав саме АІ.

Говорячи про те, що журналісти маніпулюють фактами, адвокат і сам намагається маніпулювати, однак виходить це не надто вдало. Тож варто розібратися з фактами.

Факт 1: "відкрита позиція"

З самого початку лікарня зайняла відкриту позицію. Odrex надав усі документи та показання слідству й виступали виключно за прозорий правовий процес - написав АІ, чи то пак Масі Найєм.

Водночас, адвокат чомусь забув вказати, що ТОВ "Дім Медицини", на який була оформлена клініка Odrex, коли в ній відбувся основний масив трагедій, чомусь відмовилась надати медичну документацію Комісії Міністерства охорони здоровʼя, яка планувала перевірити діяльність клініки на відповідність ліцензійним вимогам. Очевидно саме про таку "відкриту позицію" пише адвокат.

ТОВ "Дім Медицини" позбавили ліцензії через відмову надати документацію, однак це не завадило клініці "Одрекс" продовжити працювати. Адже після чергової смерті пацієнта її переоформили на новостворену юридичну особу з новою ліцензією.

З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1

Факт 2: "судово-медична експертиза. Крапка"

Важливо розуміти: розслідування можливої медичної помилки має чіткі, законні межі та методику. Слідство отримує документацію, проводить допити та призначає судово-медичну експертизу. Крапка. Це стандартна процедура. Натомість у справі Odrex ми бачимо повний набір силових інструментів для тиску на лікарню та лікарів: обшуки, прослуховування, арешти корпоративних прав, паралельні економічні справи - пише чи то АІ чи то Найєм.

У висновку судово-медичної експертизи, за даними Офісу Генерального прокурора, вказано, що лікарі "Одрекса" не надали належну медичну допомогу пацієнту, що призвело до його смерті.

Лікарі, які підозрюються, надавали йому медичну допомогу. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, при наданні медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті пацієнта - йдеться у повідомленні ОГП.

Слідство вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Крім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Він помер у клініці 27 жовтня 2024 року.

Тож, судово-медична експертиза підтвердила вину лікарів і клініки у смерті пацієнта. Крапка.

"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2

Факт 3. що з підслідністю?

Чому справою про можливу медичну недбалість займається Департамент стратегічних розслідувань (ДСР) та Офіс Генпрокурора, хоча за законом це підслідність місцевої поліції? Відповідь стає очевидною, якщо подивитися на дії заступниці Генпрокурора Марії Вдовиченко. Вона не просто тисне на МОЗ, вимагаючи незаконної позапланової перевірки, а письмово вказує на конкретний бажаний результат – "позбавити ліцензії" - пише Найєм або його чат gpt.

Якщо раптом юрист не знав, українське законодавство дозволяє Міністерству охорони здоровʼя проводити позапланові перевірки зокрема й у приватних клініках, якщо є загроза життю та здоровʼю пацієнтів. А у випадку "Одрекса" така загроза очевидна, адже в медзакладі померла не одна людина.

Очевидно, адвокату дуже б хотілося, щоб справа про вбивство пацієнта розслідувалася на місцевому рівні. Тоді б її напевно вдалося замʼяти без зайвого шуму та пилу.

Тут до речі пригадується корупційний скандал за участю "Міллерів". Адвоката цієї фірми раніше затримали детективи Національного антикорупційного бюро України через пропозицію 200 тис. доларів хабаря детективу НАБУ та прокурору САП в обмін на передачу справи щодо його підзахисного у справі привласнення електроенергії до іншого органу досудового розслідування.

Після передачі справи "Одрекса" "вище", розслідування активізувалося. Заступниця Генпрокурора звернулася до МОЗ з вимогою перевірити діяльність клініки і в разі виявлення порушень позбавити її ліцензії. Це стандартна процедура.

Хіба не справедливо буде перевірити клініку, у якій кількість жертв обчислюється десятками? Хіба не справедливо позбавити її ліцензії у разі виявлення порушень?

До речі, перед цим слідчі отримали висновок клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, відповідно до якого, окрім іншого, встановлено факти недотримання клінікою "Одрекс" вимог законодавства при призначенні на посаду лікарів, ведення медичної документації з порушенням вимог наказів МОЗ України. Однак і в цьому випадку адвокат Найєм обирає замовчувати цей факт. Адже він не корелюється із заявами про тиск на клініку, рейдерство і все інше що вигадали захисники для відбілення репутації "Одрекса".

Що ж стосується твердження адвоката про те, що голова Одеської ОВА Олег Кіпер "пообіцяв рухати цю справу через свої київські зв’язки та ексколегу Вдовиченко", тут Найєму варто пригадати його ж слова – є факти і докази, потрібно писати заяву про злочин і йти до суду. В інакшому випадку це ніщо інше ніж наклеп і фантазії.

Факт 4: економічна діяльність

Родичі жертв "Одрекса" розповідають про численні факти вимагань коштів, затягування лікування з метою "викачки" грошей із родин пацієнтів і навіть пропозиції передати документи на майно з метою його продажу адвокатами клініки. Тож не дивно, що це може зацікавити правоохоронців.

Очевидно, що після того, як приватна клініка потрапила в поле зору правоохоронних органів, її перевірять на належну сплату податків і ведення господарської діяльності відповідно до законодавства. Але ж у "Одрекса" "відкрита позиція" чи не так і клініці, яка має мільйонні обороти немає чого приховувати?

Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3

Факт 5: "різниця очевидна"

Різниця між нами очевидна: ми апелюємо до фактів і матеріалів справи. Опоненти – до емоцій, страху та маніпуляцій. Ми захищаємо право Odrex та лікарів на справедливість. Опоненти – використовують особисте горе як таран для системної дискредитації. Ця медіаатака – це спроба влаштувати інформаційне судилище ще до того, як слово скаже суд справжній - стверджує Масі Найєм чи його АІ.

Тут варто погодитись, що різниця очевидна. "Одрекс" намагається замовчувати і замʼяти історії жертв клініки, вважаючи людське горе недостатнім уваги. Розповіді родичів пацієнтів, які померли після лікування в Odrex, а також історії пацієнтів, яким вдалося вижити вони називають медіаатакою і "штучним резонансом". Тож хто бореться за справедливість – тут очевидно.

На останок, хотілося б нагадати пану адвокату, що журналістська робота передбачає роботу з джерелами, зокрема й анонімними. А тому навряд у цій справі вийде приховати те, що відбувалося в клініці.

Кримінальна справа через смерть бізнесмена

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, ідеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську. Слідство, спираючись на висновки експертизи, вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

Підозрювані Марина Бєлоцерковська і Віктор Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет. В "Одрексі" ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів. Зазначимо, Марину Бєлоцерковську було звільнено з клініки менше ніж через місяць після смерті Аднана Ківана.

Кількість постраждалих від дій лікарів "Одрекса" збільшується

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите.

Одна з них – Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка не зупинилась і подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень.

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, ймовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. У клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг ваги. Дружина Володимира досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "Я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".