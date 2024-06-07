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НАБУ викрило адвоката Носова на хабарі в інтересах банку "Альянс" - ЗМІ

НАБУ викрило адвоката Носова на хабарі в інтересах банку "Альянс" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21026 перегляди

НАБУ викрило адвоката Носова на хабарі в інтересах банку "Альянс", пишуть ЗМІ.

Четвертого червня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на пропозиції дачі хабаря обсягом 200 тисяч доларів детективу НАБУ та прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Викритий на хабарі – Олексій Носов, партнер юридичної фірми Miller, яка представляє інтереси банку "Альянс" у справі з виведення та легалізації 716 млн грн, отриманих від незаконного заволодіння електроенергією ПрАТ "НЕК "Укренерго". Учора до адвоката Носова застосували запобіжний захід, повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Олег Новіков, пише УНН з посиланням на "Українські новини".

Низка ЗМІ пов’язала дії Олексія Носова з захистом інтересів Михайла Кіпермана, члена неформальної групи "Приват". Утім, це припущення позбавлене логіки - у кримінальному досьє Кіпермана не одна подібна справа, та й сам Михайло Юрійович давно і добре почувається в Швейцарії.

Як стверджує видання KP.UA, клієнтом компанії "Міллер" у кримінальному провадженні, про яке заявило НАБУ, є банк "Альянс". Саме адвокати юридичної компанії "Miller" захищають банк у судовій справі щодо відмови банку "Альянс" сплатити понад 1 млрд грн за банківською гарантією перед ПрАТ НЕК "Укренерго". Зокрема, на останньому засіданні адвокат компанії В'ячеслав Коломійчук заявив від імені банку "Альянс" категоричне заперечення щодо залучення детективів НАБУ до цієї справи. До речі, викритий на хабарі Олексій Носов є безпосереднім керівником В'ячеслава Коломійчука, який є працівником відділу практики економічних та службових злочинів адвокатського об'єднання "Міллер". Тому дії Носова щодо спроби дати хабар були здійснені саме в інтересах банку "Альянс" та його посадових осіб, зазначають джерела видання.

Невиконання банківською установою своїх зобов’язань за гарантією може стати підставою введення Національним банком України тимчасової адміністрації в банк "Альянс" та визнання його неплатоспроможним. Саме цього намагався уникнути клієнт Носова банк "Альянс", який хоче передати кримінальну справу від НАБУ до іншого органу слідства. 

Нагадаємо, 11 січня НАБУ і САП заявили про викриття схеми заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків – понад 716 млн грн. Про підозру повідомили організатору схеми Михайлу Кіперману та голові правління банку "Альянс" Юлії Фроловій. Їх оголосили у міжнародний розшук.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
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