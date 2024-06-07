НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс" - СМИ
Киев • УНН
НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс", пишут СМИ.
Четвертого июня Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении на предложении о даче взятки в размере 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Разоблаченный на взятке - Алексей Носов, партнер юридической фирмы Miller, которая представляет интересы банка "Альянс" в деле по выводу и легализации 716 млн грн, полученных от незаконного завладения электроэнергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго". Вчера к адвокату Носову применили меру пресечения, сообщил в своем телеграмм-канале журналист Олег Новиков, пишет УНН со ссылкой на "Украинские новости".
Ряд СМИ связал действия Алексея Носова с защитой интересов Михаила Кипермана, члена неформальной группы "Приват". Впрочем, это предположение лишено логики - в уголовном досье Кипермана не одно подобное дело, да и сам Михаил Юрьевич давно и хорошо себя чувствует в Швейцарии.
Как утверждает издание KP.UA, клиентом компании "Миллер" в уголовном производстве, о котором заявило НАБУ, является банк "Альянс". Именно адвокаты юридической компании "Miller" защищают банк в судебном деле об отказе банка "Альянс" оплатить более 1 млрд грн по банковской гарантии перед ЧАО НЭК "Укрэнерго". В частности, на последнем заседании адвокат компании Вячеслав Коломийчук заявил от имени банка "Альянс" категорическое возражение относительно привлечения детективов НАБУ к этому делу. Кстати, уличенный на взятке Алексей Носов является непосредственным руководителем Вячеслава Коломийчука, который является работником отдела практики экономических и служебных преступлений адвокатского объединения "Миллер". Поэтому действия Носова относительно попытки дать взятку были осуществлены именно в интересах банка "Альянс" и его должностных лиц, отмечают источники издания.
Невыполнение банковским учреждением своих обязательств по гарантии может стать основанием введения Национальным Банком Украины временной администрации в банк "Альянс" и признания его неплатежеспособным. Именно этого пытался избежать клиент Носова банк "Альянс", который хочет передать уголовное дело от НАБУ в другой орган следствия.
Напомним, 11 января НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы завладения электроэнергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма убытков - более 716 млн грн. О подозрении сообщили организатору схемы Михаилу Киперману и председателю правления банка "Альянс" Юлии Фроловой. Их объявили в международный розыск.
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