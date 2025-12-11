Лечение, которое должно было спасать жизни, в "Одрексе", как рассказывают пострадавшие пациенты, превращается в смертельный риск – но адвокаты клиники упорно молчат о главном. Пока Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер", которая защищает скандальную одесскую клинику Odrex, обвиняет журналистов, правоохранителей и даже Telegram-каналы в "заговоре" против медучреждения, факты свидетельствуют об обратном: клиника скрывает документацию, врачам инкриминируют ненадлежащее лечение, приведшее к смерти пациента, а количество пострадавших и погибших пациентов уже давно выходит за пределы "единичных случаев", пишет УНН.

Как написал Маси Найем, смерть человека – это всегда трагедия, которая требует тишины, уважения и честного расследования. В своем сообщении он обвиняет без преувеличения всех – журналистов, правоохранителей, местные власти и даже Telegram-каналы в заговоре против клиники и пытается выставить "Одрекс" жертвой преследований.

Почему именно Найем написал этот пост? Все логично - после его службы в армии, а также благодаря публичности его брата – бывшего нардепа Мустафы Найема, именно он стал лицом адвокатской фирмы, у которого большое количество подписчиков в соцсетях.

В сообщении, написанном с помощью ИИ, Найем пытается убедить общество, что клиника, в которой умирают пациенты, на самом деле жертва, а не обидчик. По данным платформы, анализирующей тексты на предмет использования искусственного интеллекта, пост Найема писал именно ИИ.

Говоря о том, что журналисты манипулируют фактами, адвокат и сам пытается манипулировать, однако получается это не слишком удачно. Поэтому стоит разобраться с фактами.

Факт 1: "открытая позиция"

С самого начала больница заняла открытую позицию. Odrex предоставил все документы и показания следствию и выступал исключительно за прозрачный правовой процесс - написал ИИ, или же Маси Найем.

В то же время, адвокат почему-то забыл указать, что ООО "Дом Медицины", на который была оформлена клиника Odrex, когда в ней произошел основной массив трагедий, почему-то отказалась предоставить медицинскую документацию Комиссии Министерства здравоохранения, которая планировала проверить деятельность клиники на соответствие лицензионным требованиям. Очевидно именно о такой "открытой позиции" пишет адвокат.

ООО "Дом Медицины" лишили лицензии из-за отказа предоставить документацию, однако это не помешало клинике "Одрекс" продолжить работать. Ведь после очередной смерти пациента ее переоформили на новосозданное юридическое лицо с новой лицензией.

Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1

Факт 2: "судебно-медицинская экспертиза. Точка"

Важно понимать: расследование возможной медицинской ошибки имеет четкие, законные границы и методику. Следствие получает документацию, проводит допросы и назначает судебно-медицинскую экспертизу. Точка. Это стандартная процедура. Вместо этого в деле Odrex мы видим полный набор силовых инструментов для давления на больницу и врачей: обыски, прослушивания, аресты корпоративных прав, параллельные экономические дела - пишет то ли ИИ, то ли Найем.

В заключении судебно-медицинской экспертизы, по данным Офиса Генерального прокурора, указано, что врачи "Одрекса" не оказали надлежащую медицинскую помощь пациенту, что привело к его смерти.

Врачи, которые подозреваются, оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее выполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента - говорится в сообщении ОГП.

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Он умер в клинике 27 октября 2024 года.

Итак, судебно-медицинская экспертиза подтвердила вину врачей и клиники в смерти пациента. Точка.

"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2

Факт 3. что с подследственностью?

Почему делом о возможной медицинской халатности занимается Департамент стратегических расследований (ДСР) и Офис Генпрокурора, хотя по закону это подследственность местной полиции? Ответ становится очевидным, если посмотреть на действия заместителя Генпрокурора Марии Вдовиченко. Она не просто давит на Минздрав, требуя незаконной внеплановой проверки, а письменно указывает на конкретный желаемый результат – "лишить лицензии" - пишет Найем или его чат gpt.

Если вдруг юрист не знал, украинское законодательство позволяет Министерству здравоохранения проводить внеплановые проверки в том числе и в частных клиниках, если есть угроза жизни и здоровью пациентов. А в случае "Одрекса" такая угроза очевидна, ведь в медучреждении умер не один человек.

Очевидно, адвокату очень бы хотелось, чтобы дело об убийстве пациента расследовалось на местном уровне. Тогда бы его наверняка удалось замять без лишнего шума и пыли.

Здесь кстати вспоминается коррупционный скандал с участием "Миллеров". Адвоката этой фирмы ранее задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины за предложение 200 тыс. долларов взятки детективу НАБУ и прокурору САП в обмен на передачу дела по его подзащитному в деле присвоения электроэнергии в другой орган досудебного расследования.

После передачи дела "Одрекса" "выше", расследование активизировалось. Заместитель Генпрокурора обратилась в Минздрав с требованием проверить деятельность клиники и в случае выявления нарушений лишить ее лицензии. Это стандартная процедура.

Разве не справедливо будет проверить клинику, в которой количество жертв исчисляется десятками? Разве не справедливо лишить ее лицензии в случае выявления нарушений?

Кстати, перед этим следователи получили заключение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации, согласно которому, помимо прочего, установлены факты несоблюдения клиникой "Одрекс" требований законодательства при назначении на должность врачей, ведения медицинской документации с нарушением требований приказов Минздрава Украины. Однако и в этом случае адвокат Найем предпочитает умалчивать этот факт. Ведь он не коррелируется с заявлениями о давлении на клинику, рейдерстве и всем остальном, что придумали защитники для отбеливания репутации "Одрекса".

Что же касается утверждения адвоката о том, что глава Одесской ОВА Олег Кипер "пообещал двигать это дело через свои киевские связи и экс-коллегу Вдовиченко", здесь Найему стоит вспомнить его же слова – есть факты и доказательства, нужно писать заявление о преступлении и идти в суд. В противном случае это ничто иное как клевета и фантазии.

Факт 4: экономическая деятельность

Родственники жертв "Одрекса" рассказывают о многочисленных фактах вымогательства средств, затягивания лечения с целью "выкачки" денег из семей пациентов и даже предложения передать документы на имущество с целью его продажи адвокатами клиники. Поэтому неудивительно, что это может заинтересовать правоохранителей.

Очевидно, что после того, как частная клиника попала в поле зрения правоохранительных органов, ее проверят на надлежащую уплату налогов и ведение хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Но ведь у "Одрекса" "открытая позиция", не так ли, и клинике, имеющей миллионные обороты, нечего скрывать?

Факт 5: "разница очевидна"

Разница между нами очевидна: мы апеллируем к фактам и материалам дела. Оппоненты – к эмоциям, страху и манипуляциям. Мы защищаем право Odrex и врачей на справедливость. Оппоненты – используют личное горе как таран для системной дискредитации. Эта медиаатака – это попытка устроить информационное судилище еще до того, как слово скажет суд настоящий - утверждает Маси Найем или его ИИ.

Здесь стоит согласиться, что разница очевидна. "Одрекс" пытается замалчивать и замять истории жертв клиники, считая человеческое горе недостаточным внимания. Рассказы родственников пациентов, умерших после лечения в Odrex, а также истории пациентов, которым удалось выжить, они называют медиаатакой и "искусственным резонансом". Так что кто борется за справедливость – здесь очевидно.

Напоследок, хотелось бы напомнить господину адвокату, что журналистская работа предполагает работу с источниками, в том числе и анонимными. А потому вряд ли в этом деле удастся скрыть то, что происходило в клинике.

Уголовное дело из-за смерти бизнесмена

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской. Следствие, опираясь на выводы экспертизы, считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

Подозреваемые Марина Белоцерковская и Виктор Русаков находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронный браслет. В "Одрексе" же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами. Отметим, Марина Белоцерковская была уволена из клиники менее чем через месяц после смерти Аднана Кивана.

Количество пострадавших от действий врачей "Одрекса" увеличивается

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "Одрекс" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них – Светлана Гук, муж которой умер в "Одрексе". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "Одрекс" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг веса. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "Одрекса" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".