У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист

Міністерство охорони здоров’я відкликало одну з медичних ліцензій скандальної одеської клініки Odrex після відмови надати документи комісії з перевірки, однак це не зупинить роботу медзакладу. Адже клініка має щонайменше дві інші ліцензії, оформлені на різні юридичні особи. Колишній заступник Генерального прокурора, юрист Олексій Баганець в ексклюзивному коментарі УНН наголосив, що за наявних обставин у слідства більш ніж достатньо підстав для ініціювання повної перевірки МОЗ всіх компаній, пов’язаних із "Одрексом".

Контекст

Як повідомляв УНН, комісія МОЗ з дотримання ліцензійних умов 2 грудня 2025 року ухвалила рішення про відкликання медичної ліцензії клініки Odrex, виданої ТОВ "Дім Медицини", яке фігурує у кримінальному провадженні про смерть пацієнта Аднана Ківана. Рішення про відкликання ліцензії набуде чинності 1 січня 2026 року. Причиною анулювання медичної ліцензії стала відмова медзакладу Odrex надавати документи членам комісії з перевірки дотримання ліцензійних умов.

Однак це не завадить клініці й далі працювати, адже як писав раніше УНН, клініка має ще щонайменше 2 медичні ліцензії на інші юридичні особи. Одну з них МОЗ видав влітку 2025 року – уже після початку слідства про смерть Аднана Ківана у стінах Odrex. Тож очевидно в клініці готувались до такого розвитку подій.

Повна перевірка Odrex. Чи достатньо підстав?

Колишній заступник Генерального прокурора України, юрист Олексій Баганець зазначає, що наразі у слідства більш ніж достатньо підстав для ініціювання перевірки усіх юридичних осіб, повʼязаних із клінікою "Одрекс".

"Наразі маємо ситуацію, що МОЗ перевірило товариство, за якого сталися випадки смертей, як ви кажете. Якщо є товариство, яке допустило заподіяння шкоди здоров'ю людей, чи тим більше смертей, тим більше є кримінальне провадження, то, звичайно, що всі заходи і всі намагання усунути порушення закону, звичайно, вони будуть адресовані по тому підприємству, де це було допущено. А реєстрація нових (юридичних осіб – ред.) і продовження аналогічної протиправної практики – потрібна нова реакція", – пояснив Олексій Баганець.

За його словами, необхідно, щоб Міністерство охорони здоровʼя в межах уже відкритого кримінального провадження провело перевірку нових юридичних осіб, на які перереєстрована клініка "Одрекс", і для цього є достатні підстави.

Олексій Баганець додав, що слідчі в межах розслідування мають звернутися з відповідною ініціативою до МОЗ.

"Якщо в нас є дані, що одні й ті ж особи, які вчинили кримінальне правопорушення, вони практично свою діяльність протиправну і далі продовжують… Звичайно, що цієї підстави більше, ніж достатньо", - наголосив Олексій Баганець.

Кримінальна справа через смерть бізнесмена

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, ідеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську. Слідство, спираючись на висновки експертизи, вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер у клініці 27 жовтня 2024 року.

Підозрювані Марина Бєлоцерковська і Віктор Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет. В "Одрексі" ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів. Зазначимо, Марину Бєлоцерковську було звільнено з клініки менше ніж через місяць після смерті Аднана Ківана.

Кількість постраждалих від дій лікарів "Одрекса" збільшується

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите.

Одна з них – Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка не зупинилась і подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень.

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, ймовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. У клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг ваги. Дружина Володимира досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "Я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".