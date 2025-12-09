$42.070.01
49.020.03
ukenru
Эксклюзив
10:26 • 344 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 18915 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 16200 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 23289 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 35294 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 31227 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 33760 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31785 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33574 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 50035 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
87%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Урсула фон дер Ляйен: Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров9 декабря, 00:46 • 4028 просмотра
Страны G7 предупредили РФ о возможной конфискации всех замороженных средств в пользу Украины9 декабря, 01:19 • 10433 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 14683 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 18222 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 10413 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 18914 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14099 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 50035 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 45499 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 45207 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Италия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 3760 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 20931 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 57351 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 63698 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 73818 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
YouTube
Time (журнал)
Spotify

У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Минздрав отозвал одну из лицензий клиники Odrex из-за отказа предоставить документы, однако медучреждение продолжит работать благодаря другим лицензиям. Бывший заместитель Генпрокурора Алексей Баганец считает, что есть достаточно оснований для полной проверки всех связанных с Odrex компаний в рамках уголовного производства.

У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист

Министерство здравоохранения отозвало одну из медицинских лицензий скандальной одесской клиники Odrex после отказа предоставить документы комиссии по проверке, однако это не остановит работу медучреждения. Ведь клиника имеет по меньшей мере две другие лицензии, оформленные на разные юридические лица. Бывший заместитель Генерального прокурора, юрист Алексей Баганец в эксклюзивном комментарии УНН подчеркнул, что при имеющихся обстоятельствах у следствия более чем достаточно оснований для инициирования полной проверки Минздравом всех компаний, связанных с "Одрексом".

Контекст

Как сообщал УНН, комиссия Минздрава по соблюдению лицензионных условий 2 декабря 2025 года приняла решение об отзыве медицинской лицензии клиники Odrex, выданной ООО "Дом Медицины", которое фигурирует в уголовном производстве о смерти пациента Аднана Кивана. Решение об отзыве лицензии вступит в силу 1 января 2026 года. Причиной аннулирования медицинской лицензии стал отказ медучреждения Odrex предоставлять документы членам комиссии по проверке соблюдения лицензионных условий.

Однако это не помешает клинике и дальше работать, ведь как писал ранее УНН, клиника имеет еще как минимум 2 медицинские лицензии на другие юридические лица. Одну из них Минздрав выдал летом 2025 года – уже после начала следствия о смерти Аднана Кивана в стенах Odrex. Так что очевидно в клинике готовились к такому развитию событий.

Полная проверка Odrex. Достаточно ли оснований?

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины, юрист Алексей Баганец отмечает, что сейчас у следствия более чем достаточно оснований для инициирования проверки всех юридических лиц, связанных с клиникой "Одрекс".

"Сейчас имеем ситуацию, что Минздрав проверил общество, при котором произошли случаи смертей, как вы говорите. Если есть общество, которое допустило причинение вреда здоровью людей, или тем более смертей, тем более есть уголовное производство, то, конечно, что все меры и все попытки устранить нарушения закона, конечно, они будут адресованы по тому предприятию, где это было допущено. А регистрация новых (юридических лиц – ред.) и продолжение аналогичной противоправной практики – нужна новая реакция", – пояснил Алексей Баганец.

По его словам, необходимо, чтобы Министерство здравоохранения в рамках уже открытого уголовного производства провело проверку новых юридических лиц, на которые перерегистрирована клиника "Одрекс", и для этого есть достаточные основания.

Алексей Баганец добавил, что следователи в рамках расследования должны обратиться с соответствующей инициативой в Минздрав.

"Если у нас есть данные, что одни и те же лица, совершившие уголовное правонарушение, они практически свою деятельность противоправную и дальше продолжают… Конечно, этого основания более чем достаточно", - подчеркнул Алексей Баганец.

Уголовное дело из-за смерти бизнесмена

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской. Следствие, опираясь на выводы экспертизы, считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в клинике 27 октября 2024 года.

Подозреваемые Марина Белоцерковская и Виктор Русаков находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронный браслет. В "Одрексе" же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами. Отметим, Марина Белоцерковская была уволена из клиники менее чем через месяц после смерти Аднана Кивана.

Количество пострадавших от действий врачей "Одрекса" увеличивается

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "Одрекс" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них – Светлана Гук, муж которой умер в "Одрексе". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "Одрекс" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг веса. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "Одрекса" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".

Лилия Подоляк

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Odrex
Министерство здравоохранения Украины
Карцинома
Фильм
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Одесса