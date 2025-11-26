Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля

Действующее законодательство позволяет Министерству здравоохранения проводить внеплановые проверки медицинских учреждений. В частности, основанием для такой меры могут быть систематические нарушения, которые приводят к осложнениям или смерти пациента. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Дмитрий Касьяненко.

Минздрав проверяет клинику "Одрекс"

Министерство здравоохранения начало внеплановую проверку в одесской клинике Odrex на основании запроса Офиса Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по факту смерти местного бизнесмена Аднана Кивана. По данным следствия, он умер вследствие ненадлежащего лечения в медучреждении.

Стоит отметить, что после смерти бизнесмена начали появляться свидетельства родственников других жертв "Одрекса", в которых они рассказывают о систематических нарушениях, фальсификации медицинской документации и ненадлежащем лечении в "Одрексе".

К тому же, во время расследования уголовного производства по смерти пациента, следователями был получен вывод клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации, согласно которому, помимо прочего, установлены факты несоблюдения клиникой "Одрекс" требований законодательства при назначении на должность врачей, ведения медицинской документации с нарушением требований приказов Минздрава Украины. Очевидно, именно это стало основанием требовать провести проверку и лишить клинику лицензии за нарушение лицензионных условий.

Однако адвокаты клиники считают внеплановую проверку Минздрава "давлением на бизнес", а вероятное преступление врачей "нетяжким".

Юрист Дмитрий Касьяненко считает, что у Министерства здравоохранения достаточно оснований, чтобы провести внеплановую проверку в клинике.

Во время военного положения действует ограниченный режим проверок. Но действующие правила позволяют проводить внеплановые проверки, если есть угроза жизни и здоровью пациентов. Поэтому систематические нарушения, которые приводят к осложнениям, смерти, жалобам родственников – могут быть основанием для инициирования такой проверки – отметил Дмитрий Касьяненко.

По его словам, внеплановую проверку медицинского учреждения проводит Минздрав по собственному решению, которое принимается после обращения родственников или других лиц, подтверждения фактами, наличия угрозы правам и здоровью людей. Обычная "недовольство больницей" не является основанием для проверки. Для этого нужны медицинские документы, жалобы, заключения экспертов, зафиксированные случаи нарушений.

Итак, сам факт расследования уголовного производства очевидно является достаточным основанием проверить, соответствует ли деятельность клиники "Одрекс" лицензионным требованиям, а не "давлением на бизнес", как пытаются представить историю "Одрекса" адвокаты клиники.

Смерть от рук врачей "нетяжкое" преступление?

Кроме того, по словам Дмитрия Касьяненко, смерть пациента вследствие ненадлежащей медицинской помощи может быть преступлением средней тяжести или особо тяжким.

Если смерть наступила неумышленно, по небрежности или неправильным действиям медперсонала, обычно это квалифицируют по ст.140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Такое преступление считается неосторожным и относится к средней тяжести, хотя по своим последствиям – это самая тяжелая трагедия для семьи пациента - пояснил адвокат.

Санкция за такое преступление может предусматривать запрет работать по специальности, ограничение свободы или лишение свободы до нескольких лет.

Если есть обоснованные основания предполагать, что смерть вызвана не случайно, а целенаправленными действиями, например, существовали мотивы, конфликты, привлечены заинтересованные лица, речь уже идет об умышленном преступлении. Умышленное убийство – это особо тяжкое преступление, которое карается от 10–15 лет до пожизненного заключения – добавил юрист.

Напомним

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей повлекли смерть пациента.

Врачи, которые подозреваются, оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента – говорится в сообщении ОГП.

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в клинике 27 октября 2024 года.

Подозреваемые Марина Белоцерковская и Виктор Русаков находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронный браслет.

В "Одрексе" же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами.

Количество пострадавших от действий врачей "Одрекса" увеличивается

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "Одрекс" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них - Светлана Гук, муж которой умер в "Одрексе". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "Одрекс" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "Одрекса" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".

Все эти истории с разными диагнозами, разными обстоятельствами, разными людьми имеют одну общую черту – ощущение того, что жизнь пациентов в "Одрексе" ценится значительно меньше, чем деньги, которые можно получить за "лечение". Пострадавшие и семьи умерших говорят о врачебных ошибках, о небрежности, о цинизме, но прежде всего – об отсутствии элементарной человечности.

Пока следствие продолжается, все больше людей приходит с новыми историями. И каждая из них звучит как новое доказательство того, что проблема значительно глубже, чем отдельные врачи. Проблема, кажется, в самой конструкции клиники "Одрекс", которая позволяет такое отношение к людям, их здоровью и жизни.