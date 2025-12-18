$42.340.15
11:31
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

© 2007 — 2025

Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных

Киев • УНН

 • 2168 просмотра

Верховная Рада 18 декабря 2025 года приняла закон, предоставляющий военнослужащим, освобожденным из плена, дополнительный отпуск на 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия. Этот отпуск предоставляется без дополнительных условий и без разделения на части.

Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных

Рада приняла закон, который предоставляет военнослужащим, освобожденным из плена, дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия — без каких-либо дополнительных условий, передает УНН.

Верховная Рада Украины 18 декабря 2025 года приняла за основу и в целом проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно реализации права на отпуск освобожденным из плена военнослужащим, регистр. №14092 

- сообщили в Раде.

Добавим

Законом урегулирован вопрос права освобожденных из плена военнослужащих на получение дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части без условий принятия решения о продлении/увольнении с военной службы на момент предоставления такого отпуска и гарантирования права таких военнослужащих на увольнение с военной службы.

Есть решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска для военных – Зеленский31.07.25, 15:38 • 4875 просмотров

Антонина Туманова

