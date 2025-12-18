Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
Киев • УНН
Верховная Рада 18 декабря 2025 года приняла закон, предоставляющий военнослужащим, освобожденным из плена, дополнительный отпуск на 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия. Этот отпуск предоставляется без дополнительных условий и без разделения на части.
Верховная Рада Украины 18 декабря 2025 года приняла за основу и в целом проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно реализации права на отпуск освобожденным из плена военнослужащим, регистр. №14092
Добавим
Законом урегулирован вопрос права освобожденных из плена военнослужащих на получение дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части без условий принятия решения о продлении/увольнении с военной службы на момент предоставления такого отпуска и гарантирования права таких военнослужащих на увольнение с военной службы.
