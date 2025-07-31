Есть решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска для военных – Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский согласовал 15 дополнительных дней отпуска для украинских военных. Решение должно заработать в августе.
Президент Владимир Зеленский согласовал с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для украинских военных, передает УНН.
Я поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало. Принят и закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Так что этот день действительно результативный, и ощутимо для людей
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Дополнение
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в феврале этого года заявлял, что комитет ВР работает над возможностью введения дополнительных и обязательных отпусков для военных.
В июне Вениславский заявлял, что из-за ситуации на фронте сейчас говорить о демобилизации, увольнении в больших количествах военнослужащих нет оснований.