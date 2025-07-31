Есть решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска для военных – Зеленский

Президент Владимир Зеленский согласовал с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для украинских военных, передает УНН.

Я поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало. Принят и закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Так что этот день действительно результативный, и ощутимо для людей