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Есть решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска для военных – Зеленский

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Президент Зеленский согласовал 15 дополнительных дней отпуска для украинских военных. Решение должно заработать в августе.

Есть решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска для военных – Зеленский

Президент Владимир Зеленский согласовал с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для украинских военных, передает УНН.

Я поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало. Принят и закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Так что этот день действительно результативный, и ощутимо для людей 

- заявил Зеленский.

272 голоса - "за": Верховная Рада поддержала закон о ветеранском предпринимательстве31.07.25, 14:30 • 930 просмотров

Дополнение

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в феврале этого года заявлял, что комитет ВР работает над возможностью введения дополнительных и обязательных отпусков для военных.

В июне Вениславский заявлял, что из-за ситуации на фронте сейчас говорить о демобилизации, увольнении в больших количествах военнослужащих нет оснований.

Анна Мурашко

Войнаполитика
Верховная Рада
Владимир Зеленский