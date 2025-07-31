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272 голоса - "за": Верховная Рада поддержала закон о ветеранском предпринимательстве

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект, упрощающий регистрацию и доступ к финансированию для ветеранов. Это будет способствовать их социально-экономической адаптации.

272 голоса - "за": Верховная Рада поддержала закон о ветеранском предпринимательстве

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, направленный на поддержку бизнеса ветеранов. За соответствующее решение проголосовали 272 депутата. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

Документ предусматривает создание благоприятных условий для ведения бизнеса ветеранами войны, в частности упрощение процедур регистрации, доступ к финансированию и государственным программам поддержки. Целью является социально-экономическая адаптация защитников Украины после возвращения с фронта и стимулирование развития малого и среднего бизнеса.

Напомним

Сегодня Верховная Рада собралась на заседание, где проголосовали за законопроект №12414, которым, в частности, были возвращены полномочия НАБУ и САП.

Кабмин принял изменения по упрощению оказания психологической помощи ветеранам30.07.2025, 17:31 • 3646 просмотров

Лилия Подоляк

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Алексей Гончаренко
Верховная Рада