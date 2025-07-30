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Кабмин принял изменения по упрощению оказания психологической помощи ветеранам

Киев • УНН

 • 3036 просмотра

Правительство приняло изменения, упрощающие бесплатную психологическую помощь ветеранам и их семьям. Документ обновляет состав команд, совершенствует порядок предоставления услуг и уточняет правила расчета компенсаций.

Кабмин принял изменения по упрощению оказания психологической помощи ветеранам

Сегодня, 30 июля, Правительство приняло изменения, упрощающие предоставление бесплатной психологической помощи для ветеранов, ветеранок, их семей и семей погибших защитников и защитниц Украины. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов, передает УНН.

Детали

Документ предусматривает:

  • обновление состава мультидисциплинарной команды, которая оказывает психологическую помощь третьего уровня - теперь без обязательного присутствия социального работника, которого можно привлекать при необходимости;
    • усовершенствование порядка предоставления услуг - процедур. Это стало более понятным и доступным;
      • уточнение правил расчета и выплат компенсации за эти услуги.

        Благодаря документу:

        • больше ветеранов и ветеранок смогут своевременно получить качественную психологическую поддержку;
          • упрощаются требования к поставщикам услуг и новые механизмы компенсаций помогут привлечь больше специалистов в общинах по всей стране;
            • ресурсы бюджета будут направляться туда, где они больше всего нужны;
              • уменьшится бюрократия для психологов, что позволит им сосредоточиться на работе с людьми.

                Напомним

                Украинцы все чаще обращаются за психологической помощью, а уровень предубеждений относительно ментального здоровья постепенно снижается. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в декабре 2024 - январе 2025 года в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".

                Лилия Подоляк

                ОбществоВойнаЗдоровье
                Украина