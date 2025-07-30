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Кабмін ухвалив зміни щодо спрощення надання психологічної допомоги ветеранам

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Уряд ухвалив зміни, що спрощують безоплатну психологічну допомогу ветеранам та їхнім родинам. Документ оновлює склад команд, удосконалює порядок надання послуг та уточнює правила розрахунку компенсацій.

Кабмін ухвалив зміни щодо спрощення надання психологічної допомоги ветеранам

Сьогодні, 30 липня, Уряд ухвалив зміни, які спрощують надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів, ветеранок, їхніх родин та родин загиблих захисників і захисниць України. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів, передає УНН.

Деталі

Документ передбачає:

  • оновлення складу мультидисциплінарної команди, яка надає психологічну допомогу третього рівня - тепер без обов’язкової присутності соціального працівника, якого можна залучати за потреби;
    • вдосконалення порядку надання послуг - процедур. Це стало більш зрозумілим та доступним;
      • уточнення правил розрахунку та виплат компенсації за ці послуги.

        Завдяки документу:

        • більше ветеранів та ветеранок зможуть своєчасно отримати якісну психологічну підтримку;
          • спрощуються вимоги до надавачів послуг і нові механізми компенсацій допоможуть залучити більше фахівців у громадах по всій країні;
            • ресурси бюджету будуть спрямовуватися туди, де вони найбільше потрібні;
              • зменшиться бюрократія для психологів, що дозволить їм зосередитися на роботі з людьми.

                Нагадаємо

                Українці все частіше звертаються по психологічну допомогу, а рівень упереджень щодо ментального здоров'я поступово знижується. Про це свідчать результати дослідження, проведеного у грудні 2024 - січні 2025 року в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

                Лілія Подоляк

                СуспільствоВійнаЗдоров'я
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