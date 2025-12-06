Удар по Запорожью: ранены четыре человека

71-летняя женщина и мужчины 44, 47 и 50 лет пострадали в результате вражеских атак на Запорожский район. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего за сутки оккупанты нанесли 729 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. В частности:

враг атаковал 4 ракетами Значково;

войска рф совершили 22 авиационных обстрела по Магдалиновке, Косовцеву, Терноватому, Гуляйполю, Зализничному, Прилукам и Луговскому;

435 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Беленькое, Григорьевку, Значково, Марьевку, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Привольное, Сладкое и Рождественку;

5 обстрелов из РСЗО нанесены по Приморскому, Гуляйполю и Сладкому;

263 артиллерийских удара нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Привольного и Сладкого.

"Поступило 36 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

Напомним

В ночь на 6 декабря Украина подверглась массированной вражеской атаке. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К, взрывы прогремели в Чернигове, Днепре, Запорожье, Киеве и области.

