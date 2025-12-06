Удар по Запорожью: ранены четыре человека

$42.180.02
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 16081 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 28562 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 24441 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 45726 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 33679 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 34262 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 45177 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 50703 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 43152 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Популярные новости
Эвакуационный поезд доставил семьи из Днепропетровщины в Мукачево: подробностиPhoto5 декабря, 21:40 • 6056 просмотра
Орбан повышает ставки: Венгрия отказалась выпускать еврооблигации для помощи Украине5 декабря, 21:59 • 4348 просмотра
кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозныйVideo5 декабря, 22:31 • 11417 просмотра
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы23:54 • 10827 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto03:34 • 8710 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 17973 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 33494 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 45730 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 45025 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 78474 просмотра
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 19445 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 27729 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 30182 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 44125 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 43725 просмотра
Удар по Запорожью: ранены четыре человека

Киев • УНН

 • 42 просмотра

71-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 44, 47 и 50 лет получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район. Оккупанты совершили 729 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области, включая ракетные, авиационные обстрелы и атаки БпЛА.

Удар по Запорожью: ранены четыре человека

71-летняя женщина и мужчины 44, 47 и 50 лет пострадали в результате вражеских атак на Запорожский район. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего за сутки оккупанты нанесли 729 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. В частности:

  • враг атаковал 4 ракетами Значково;
    • войска рф совершили 22 авиационных обстрела по Магдалиновке, Косовцеву, Терноватому, Гуляйполю, Зализничному, Прилукам и Луговскому;
      • 435 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Беленькое, Григорьевку, Значково, Марьевку, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Привольное, Сладкое и Рождественку;
        • 5 обстрелов из РСЗО нанесены по Приморскому, Гуляйполю и Сладкому;
          • 263 артиллерийских удара нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Привольного и Сладкого.

            "Поступило 36 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

            Напомним

            В ночь на 6 декабря Украина подверглась массированной вражеской атаке. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К, взрывы прогремели в Чернигове, Днепре, Запорожье, Киеве и области.

            Удар рф по Днепропетровщине 5 декабря: погиб 12-летний мальчик, травмы получили три человека05.12.25, 08:54 • 3894 просмотра

            Вадим Хлюдзинский

            ОбществоВойна в Украине
            Война в Украине
            Запорожская область
            Запорожье