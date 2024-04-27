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Закінчаться до кінця травня: Малюська про дискусії щодо долі активів рф

Закінчаться до кінця травня: Малюська про дискусії щодо долі активів рф

Київ • УНН

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Очільник українського Мін'юсту заявив, що для досягнення міжнародного консенсусу щодо конфіскації російських активів залишилося близько півтора місяця, оскільки саміт G7 в середині червня, ймовірно, формалізує рішення з цього питання.

До досягнення міжнародного консенсусу щодо конфіскації російських активів залишилось недовго, приблизно півтора місяця. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив очільник українського Мін'юсту Денис Малюська, передає УНН

"Річ у тім, що в середині червня - 13-15 число - в Італії відбудеться саміт на рівні лідерів країн "Великої сімки", де власне одним з пунктів обговорення і є доля заморожених активів рф. Власне вся ця активність - новини, публікації, обговорення - це просто зовні в медіа виходить інтенсивна дискусія, яка зараз відбувається в G7 стосовно цього і скоріше за все, дискусія закінчиться десь приблизно до кінця травня. Буде досягнутий якийсь компроміс, який буде оформлений як неформальне рішення країн G7, які потім вони імплементуватимуть у себе в кожній країні. Дійсно, Сполучені Штати зробили перший важливий крок. Зараз в медіа активно поширюється інформація про те, що американці надали нам допомогу, але є важливий нюанс - цим самим законом вони так само прийняли рішення, надавши право адміністрації США прийняти рішення про конфіскацію російських активів: повністю-неповністю, тіло активів-нараховані відсотки тощо. Право таке надано і Штати можуть ним скористатись. Вони показали, що юридично це цілком можливо і законно", - пояснив міністр.

Нагадаємо, міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що пропозиція США стосовно використання доходів від заморожених активів країни-агресорки набирає популярності у "Великій сімці". За її словами, направлення цих коштів на допомогу Україні може отримати підтримку з боку держав, які стурбовані можливою прямою конфіскацією активів. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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denys-maliuskaДенис Малюська
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМіністерство юстиції України
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