Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denis-malyuskaДенис Малюска
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
g7G7
dzhanet-yellenДжанет Йеллен
italiyaИталия
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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  140596 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  139580 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  138268 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124413 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

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Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  87998 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  82281 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153638 просмотра

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Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф

Глава украинского Минюста заявил, что для достижения международного консенсуса по конфискации российских активов осталось около полутора месяцев, поскольку саммит G7 в середине июня, вероятно, формализует решение по этому вопросу.

Война •   •  823 просмотра
Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф

Работы будут завершены вовремя: Шмыгаль проинспектировал строительство второго уровня защиты на электроподстанциях

Премьер-министр Украины проинспектировал строительство второго уровня защиты на электроподстанциях во время визита в Волынскую и Львовскую области, заверив, что работы будут завершены вовремя для усиления защиты энергетических объектов от российских атак.

Война •   •  2207 просмотра
Работы будут завершены вовремя: Шмыгаль проинспектировал строительство второго уровня защиты на электроподстанциях

Зеленский о массированном ударе рф: основной мишенью стали газовые объекты, от которых зависит безопасность транзита в ЕС

россия нанесла массированный ракетный удар по газовым объектам Украины, имеющим решающее значение для поставок газа в Европейский Союз. Часть ракет была сбита украинскими системами противовоздушной обороны.

Война •   •  4288 просмотра
Зеленский о массированном ударе рф: основной мишенью стали газовые объекты, от которых зависит безопасность транзита в ЕС

Оккупантам удалось закрепиться в части Очеретиного. Украинские силы пытаются их вытеснить - ОСУВ Хортица

российским оккупантам удалось закрепиться в части села Очеретино на Авдеевском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, а украинские силы пытаются вытеснить их и восстановить контроль.

Война •   •  5586 просмотра
Оккупантам удалось закрепиться в части Очеретиного. Украинские силы пытаются их вытеснить - ОСУВ Хортица

Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф

Спасатели и энергетики работают над восстановлением электроснабжения после массированной российской ракетной атаки, которая нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, а ДТЭК сообщает о продолжении усилий по ликвидации последствий, несмотря на попытки россии оставить Украину без электроэнергии.

Общество •   •  9098 просмотра
Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф

Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП

Владимиру Майбоженко, который спровоцировал пьяное ДТП с 4 пострадавшими, уволен с должности председателя Броварской райгосадминистрации, ему грозит уголовная ответственность без возможности избежать ответственности.

Общество •   •  10549 просмотра
Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП

Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, помощь США в размере $7,5 млрд позволит Украине без задержек профинансировать все социальные расходы, такие как пенсии и субсидии.

Экономика •   •  11557 просмотра
Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль

Зеленский уволил Майбоженко, устроившего пьяное ДТП, с должности главы Броварской РГА

Президент Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации за совершение пьяного ДТП с пострадавшими.

политика •   •  11172 просмотра
Зеленский уволил Майбоженко, устроившего пьяное ДТП, с должности главы Броварской РГА

Киевская детская железная дорога открыла новый сезон

Киевская детская железная дорога открыла сезон движения поездов, позволяя детям изучать различные железнодорожные профессии под наблюдением профессиональных железнодорожников и предлагая мероприятия для посетителей в определенные дни.

Общество •   •  10574 просмотра
Киевская детская железная дорога открыла новый сезон

Дания планирует закупить украинскую военную технику для ВСУ: Шмыгаль сделал заявление

Украина и Дания подписали письмо о намерениях по закупке Данией украинского военного оборудования, которое будет передано Вооруженным силам Украины.

Война •   •  13150 просмотра
Дания планирует закупить украинскую военную технику для ВСУ: Шмыгаль сделал заявление