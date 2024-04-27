Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф

До достижения международного консенсуса по конфискации российских активов осталось недолго, примерно полтора месяца. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил глава украинского Минюста Денис Малюська, передает УНН.

"Дело в том, что в середине июня - 13-15 число - в Италии состоится саммит на уровне лидеров стран "Большой семерки", где собственно одним из пунктов обсуждения и является судьба замороженных активов рф. Собственно вся эта активность - новости, публикации, обсуждения - это просто внешне в медиа выходит интенсивная дискуссия, которая сейчас происходит в G7 относительно этого и скорее всего, дискуссия закончится где-то примерно до конца мая. Будет достигнут некий компромисс, который будет оформлен как неформальное решение стран G7, которые потом они будут имплементировать у себя в каждой стране. Действительно, Соединенные Штаты сделали первый важный шаг. Сейчас в медиа активно распространяется информация о том, что американцы оказали нам помощь, но есть важный нюанс - этим самым законом они так же приняли решение, предоставив право администрации США принять решение о конфискации российских активов: полностью-неполностью, тело активов-начисленные проценты и тому подобное. Право такое предоставлено и Штаты могут им воспользоваться. Они показали, что юридически это вполне возможно и законно", - пояснил министр.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что предложение США по использованию доходов от замороженных активов страны-агрессора набирает популярность в "Большой семерке". По ее словам, направление этих средств на помощь Украине может получить поддержку со стороны государств, которые обеспокоены возможной прямой конфискацией активов.