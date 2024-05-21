Зеленський легітимний Президент України - глава МЗС Німеччини
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Баербок заявила, що Володимир Зеленський є правомірним і легітимним президентом України.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Володимир Зеленський є легітимним Президентом України. Про це вона сказала під час спільної пресконференції міністр закордонних справ Дмитром Кулебою, передає кореспондент УНН.
Всім чітко зрозуміло, що Володимир Зеленський є правомірним і легітимним Президентом України,
Деталі
Вона зазначила, що Конституція не лише України, але й інших краї, говорить про те, що під час воєнного стану не можна проводити вибори.
Це, наприклад записано й в Основному законі Німеччини: що каденція продовжується під час воєнного стану й тільки після шести місяців після завершення війни можна організовувати вибори,
Доповнення
Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що кінець травня буде черговим загостренням російської кампанії про "втрату" легітимності української влади через відсутність виборів.
Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що президент України Володимир Зеленський не втратить свою легітимність після завершення строку повноважень 21 травня, оскільки повноваження глави держави триватимуть до обрання наступного президента України.