Зеленский легитимный Президент Украины-глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анна лена Бербок заявила, что Владимир Зеленский является легитимным Президентом Украины. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает Корреспондент УНН.

Всем четко понятно, что Владимир Зеленский является правомерным и легитимным Президентом Украины, - сказала Бербок.

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Она отметила, что Конституция не только Украины, но и других стран, говорит о том, что во время военного положения нельзя проводить выборы.

Это, например записанной в Основном законе Германии: что каденция продолжается во время военного положения и только после шести месяцев после завершения войны можно организовывать выборы, - отметила Бербок.

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представитель ГУР Минобороны Андрей Усов сообщал, что конец мая будет очередным обострением Российской кампании об "утрате" легитимности украинской власти из-за отсутствия выборов.

Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность после завершения срока полномочий 21 мая, поскольку полномочия главы государства будут продолжаться до избрания следующего президента Украины.