В кінці травня буде загострення кампанії рф про "втрату" легітимності влади України – ГУР
Київ • УНН
У ГУР попереджають, що наприкінці травня росія посилить свою дезінформаційну кампанію, ставлячи під сумнів легітимність української влади.
Кінець травня буде черговим загостренням російської кампанії про "втрату" легітимності української влади через відсутність виборів. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Оксані Мороз для проекту "На холодну голову", передає кореспондент УНН.
Кінець травня буде черговим загостренням кампанії про втрату легітимності у зв’язку з не проведенням виборів української влади…Зрозуміло, що ми все це чули, нічого нового
Він зазначив, що громадська думка чітко показує, що українці проти виборів під час війни, українці вважають владу легітимною, міжнародні партнери вважають владу легітимною.
Все окей. Але це не означає, що питання закрито, тобто ворог буде продовжувати подібні операції впливу на наше суспільство, наших партнерів і звичайно потрібно кратно наводити аргументи, повторювати правові й політичні, інформаційні, і така робота так само буде вестись. Але цей напрямок – це невід’ємна складова кампанії "Майдан-3". Перепрошую за вживання слова Майдан в такому контексті, але це ворог так її назвав. Складовою цієї кампанії є делегітимація, спроби делегімітизації української влади
Доповнення
Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що президент України Володимир Зеленський не втратить свою легітимність після завершення строку повноважень 21 травня, оскільки повноваження глави держави триватимуть до обрання наступного президента України.
CNN з посиланням на спецслужби США повідомляло, що росія посилила свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність в останні місяці.
"Майдан-3" : у ЦПД попередили про чергові вкиди російської пропаганди 01.05.24, 06:05 • 108041 перегляд