"Майдан-3" : у ЦПД попередили про чергові вкиди російської пропаганди
Київ • УНН
Росія продовжує масштабну дезінформаційну кампанію "Майдан-3", спрямовану на дестабілізацію України, дискредитацію її військового та політичного керівництва, сіяння хаосу та недовіри напередодні запланованого наступу.
росія вчергове активізувала роботу над поширенням дезінформаційної кампанії "Майдан-3". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
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У відомстві пояснили, що москва продовжує вкладати великі ресурси в масштабну дезінформаційну кампанію "Майдан-3". Таким чином рф хоче дестабілізувати ситуацію в Україні, дискредитувати військово-політичне керівництво держави, посіяти в Україні хаос та атмосферу недовіри.
Зокрема. останнім часом у ТіkТоk поширюються відеоролики окремих "блогерів", які просувають вигідну ворогу тезу про нібито "нелегітимність" української влади із закликами до громадян України виходити на акції протесту.
ЦПД застерігає – подібні заклики відповідають інтересам ворога, який готується до наступу на фронті та зацікавлений в дезорганізації політичної ситуації в Україні, безладі та хаосі, який, на його думку, має послабити Сили оборони України
Зазначається, що головні зусилля із дестабілізації ворог готує на 20-ті числа травня.
Нагадаємо
В РНБО попередили, що росія розгортає потужну кампанію з дискредитації вищого військового і політичного керівництва України на 3-4 місяці, пов'язану з темою виборів в Україні.
росіяни проводять операцію “Майдан 3”, щоб спробувати в червні завдати Україні військової поразки - Буданов 25.02.24, 17:06 • 26409 переглядiв