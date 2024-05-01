"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

россия в очередной раз активизировала работу над распространением дезинформационной кампании "Майдан-3". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В ведомстве объяснили, что москва продолжает вкладывать большие ресурсы в масштабную дезинформационную кампанию "Майдан-3". Таким образом рф хочет дестабилизировать ситуацию в Украине, дискредитировать военно-политическое руководство государства, посеять в Украине хаос и атмосферу недоверия.

В частности. в последнее время в ТікТок распространяются видеоролики отдельных "блогеров", которые продвигают выгодный врагу тезис о якобы "нелегитимности" украинской власти с призывами к гражданам Украины выходить на акции протеста.

ЦПД предостерегает - подобные призывы отвечают интересам врага, который готовится к наступлению на фронте и заинтересован в дезорганизации политической ситуации в Украине, беспорядке и хаосе, который, по его мнению, должен ослабить Силы обороны Украины - заявили в Центре.

Отмечается, что главные усилия по дестабилизации враг готовит на 20-е числа мая.

Напомним

В СНБО предупредили, что россия разворачивает мощную кампанию по дискредитации высшего военного и политического руководства Украины на 3-4 месяца, связанную с темой выборов в Украине.

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