"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  111530 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  110966 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  122977 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  152578 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148678 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204638 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168933 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187208 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161249 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143055 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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29 апреля 2024, 11:08  •  195285 просмотра

"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

россия продолжает масштабную дезинформационную кампанию "Майдан-3", направленную на дестабилизацию Украины, дискредитацию ее военного и политического руководства, сеяние хаоса и недоверия накануне запланированного наступления.

Война •   •  7724 просмотра
"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

Сегодня, первого мая, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к различным мероприятиям по случаю Дня защиты носорогов. Сейчас во всей Африке живут более 11 тысяч носорогов

УНН Lite •   •  7408 просмотра
День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

лукашенко тайно строит роскошную резиденцию под сочи - СМИ

Для белорусского президента Александра Лукашенко строят роскошную резиденцию с бассейнами, ресторанами и вооруженной охраной в российском горнолыжном курортном поселке Красная Поляна близ Сочи.

Новости Мира •   •  7765 просмотра
лукашенко тайно строит роскошную резиденцию под сочи - СМИ

Sparkles: Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм для своего легендарного робопса

Компания Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм под названием "Sparkles" для своего робота-собаки Spot, чтобы исследовать пересечение робототехники, искусства и развлечений.

Новости Мира •   •  7880 просмотра
Sparkles: Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм для своего легендарного робопса

Осенью россия начнет рассылать электронные повестки мужчинам на оккупированных территориях Украины - ЦНС

С 1 ноября россия планирует присылать электронные повестки мужчинам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, считая их преступниками, если они не появятся в оккупационные военкоматы.

Война •   •  10274 просмотра
Осенью россия начнет рассылать электронные повестки мужчинам на оккупированных территориях Украины - ЦНС

С 1 мая водители обязательно должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов

С 1 мая водители в Украине должны ездить с включенными фарами постоянно, поскольку отменен период использования дневных ходовых огней вне населенных пунктов.

Общество •   •  9581 просмотра
С 1 мая водители обязательно должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов

Польша продлила временную защиту украинских беженцев, но выплаты получат не все: что изменилось

Правительство Польши приняло законопроект, который продлевает временную защиту для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года, привязывает выплаты социальной помощи к обязательному школьному обучению, а также позволяет украинцам менять статус с временной защиты на временный вид на жительство сроком до трех лет.

Общество •   •  9368 просмотра
Польша продлила временную защиту украинских беженцев, но выплаты получат не все: что изменилось

Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

Netflix планирует создать сериал о Скуби-Ду, основанный на оригинальных мультфильмах Ханны-Барбери, продюсером которого выступит Warner Bros. Television, а исполнительными продюсерами - Джош Аппельбаум, Скотт Розенберг, Андре Немек, Джефф Пинкнер, Грег Берланти, Сара Шехтер и Ли Лондон Редман.

УНН Lite •   •  11449 просмотра
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

Дания увеличивает количество призывников и вводит срочную службу для женщин

Дания введет срочную службу для женщин с 2027 года, увеличит количество ежегодных призывников до 7 500, а продолжительность службы увеличит до 11 месяцев с целью укрепления обороноспособности страны и достижения полного гендерного равенства в армии.

Новости Мира •   •  8715 просмотра
Дания увеличивает количество призывников и вводит срочную службу для женщин

На следующей неделе глава МАГАТЭ совершит визит в Иран

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить Иран на следующей неделе, чтобы принять участие в ядерной конференции и встретиться с иранскими чиновниками для преодоления "отдаленности" в отношениях между МАГАТЭ и Ираном.

Новости Мира •   •  8992 просмотра
На следующей неделе глава МАГАТЭ совершит визит в Иран