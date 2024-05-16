В конце мая будет обострение кампании рф о "потере" легитимности власти Украины - ГУР

Конец мая будет очередным обострением российской кампании о "потере" легитимности украинской власти из-за отсутствия выборов. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью Оксане Мороз для проекта "На холодную голову", передает корреспондент УНН.

Конец мая будет очередным обострением кампании о потере легитимности в связи с не проведением выборов украинской власти...Понятно, что мы все это слышали, ничего нового - сказал Юсов.

Он отметил, что общественное мнение четко показывает, что украинцы против выборов во время войны, украинцы считают власть легитимной, международные партнеры считают власть легитимной.

Все окей. Но это не значит, что вопрос закрыт, то есть враг будет продолжать подобные операции воздействия на наше общество, наших партнеров и конечно нужно кратно приводить аргументы, повторять правовые и политические, информационные, и такая работа так же будет вестись. Но это направление - это неотъемлемая составляющая кампании "Майдан-3". Извиняюсь за употребление слова Майдан в таком контексте, но это враг так ее назвал. Составляющей этой кампании является делегитимация, попытки делегитимизации украинской власти - рассказал Юсов.

Дополнение

Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность после завершения срока полномочий 21 мая, поскольку полномочия главы государства будут продолжаться до избрания следующего президента Украины.

CNN со ссылкой на спецслужбы США сообщало, что Россия усилила свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить под сомнение его легитимность в последние месяцы.

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