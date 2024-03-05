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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Малюська зустрівся з головою ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде

Київ • УНН

 • 34223 перегляди

Міністр юстиції України Денис Малюська зустрівся з Представником ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде, щоб обговорити співпрацю у сфері захисту прав дітей у системі правосуддя.

Малюська зустрівся з головою ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде

Міністр юстиції України Денис Малюська провів зустріч з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде. Про це повідомили на сайті Міністерства юстиції, передає УНН.

Деталі

Як зазначили учасники, у співпраці з ЮНІСЕФ та партнерами вдалося досягти важливих результатів для дітей у сфері правосуддя. Проте, разом з тим, війна загострила проблеми, з якими стикаються діти в контакті з законом, та спричинила нові труднощі.

Наразі потребують допомоги найбільш вразливі категорії дітей. Йдеться про дітей, що зазнали насильства або були його свідками, дітей, які з різних причин вчинили правопорушення, а також дітей, які залишилися без батьківської опіки чи іншим чином стикаються з системою правосуддя. Відтак співпраця з партнерами зосереджена на трьох основних напрямах, які стають дедалі актуальнішими:

  • протидія та превенція насильства щодо дітей;
  • удосконалення спільно з судовою системою процедур усиновлення, відновлення та позбавлення батьківських прав, забезпечення інтересів та прав дитини у сімейних спорах та цивільних провадженнях;
  • забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у конфлікті з законом, їх подальшої реабілітації та недопущення скоєння повторного правопорушення неповнолітніми в майбутньому.

Доповнення

Сторони обговорили й інші напрями співпраці та подальший розвиток співробітництва між Мін’юстом та Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, зокрема, в межах діяльності Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх, а також розвиток та впровадження в Україні кращих світових та європейських практик захисту прав дитини в системі правосуддя.

Щонайменше 50 тисяч людей з судимістю можна було б мобілізувати - Малюська17.02.24, 21:35 • 38453 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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Денис Малюська
Міністерство юстиції України
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