Щонайменше 50 тисяч людей з судимістю можна було б мобілізувати - Малюська

Щонайменше 50 тисяч людей з судимістю можна було б мобілізувати до війська. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

Він наголосив, що йдеться про тих, хто вже на свободі, працює і займається звичним життям.

"Ті, хто не за ґратами, ті, хто давно на свободі, а можливо навіть і за ґратами не був, але вони колись отримали вирок про те, що вчинили злочин. Це ті люди, які мають судимість непогашену. Вона може бути роками після того, як вони відбули покарання своє. Вони на вулиці, вони гуляють, працюють, займаються звичним життям, але до армії їх ніхто не забирає з не зовсім зрозумілих мені мотивів. Цих людей є щонайменше 50 тисяч. Тобто 50 тисяч людей, яких можна зараз спокійно мобілізувати і відправити на фронт. Звісно за умови, що вони підлягають призову і не мають певних імунітетів, пов'язаних з якимись іншими ознаками. Але точно за нашими підрахунками щонайменше 50 тисяч людей на волі. Вони колись відбували покарання, вони є безпечними, вони можуть захищати Батьківщину", - наголосив Малюська.

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Раніше Денис Малюська заявив, що Міністерство юстиції України пропонуватиме "більш радикальні" кроки щодо мобілізації засуджених. Окрім того, відомство працює над питанням мобілізації ув'язнених.